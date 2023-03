Aufmerksamer Zeuge meldet Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist der Polizei am Sonntagabend vom

Fackelrondell gemeldet worden. Ein Zeuge verständigte gegen 18.45 Uhr die

Streife, nachdem er einen Einbruch in ein Geschäft in der Mall beobachtet hatte.

Die ausgerückten Polizeibeamten konnten wenig später im näheren Umfeld des

Tatorts eine Gruppe mit mehreren Jugendlichen ausfindig machen. Sie gaben an,

dass der Täter nicht mehr vor Ort sei, sie ihn aber gesehen hatten. Ein Hinweis

auf die Personalien des Tatverdächtigen liegt vor; die Überprüfung läuft. Was

genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. |cri

Mit Schreckschusswaffe gefeuert

Kaiserslautern (ots) – Zeugen teilten der Polizei am Sonntagabend mit, dass in

der Bremerstraße zwei junge Männer vermutlich mit einer Schreckschusspistole in

die Luft schossen. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach den Verdächtigen.

Sie machten einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen ausfindig. Der jüngere gab

zu, mit der Pistole geschossen zu haben. Die Waffe habe er zuvor in einem

Gebüsch gefunden. Die Pistole wurde von der Polizei sichergestellt. Der

19-Jährige bestritt, geschossen zu haben. Jetzt ermitteln die Beamten wegen des

Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |erf

Wem ist der blaue Citroen aufgefallen?

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Passanten entdeckten am Sonntagabend auf

der Hauptstraße ein beschädigtes Auto. Hinterm Steuer saß ein Mann,

offensichtlich hatte er mit seinem blauen Citroen mehrere Unfälle verursacht, an

die er sich nicht erinnerte. Die Polizei bittet um Hinweise. Nach dem aktuellen

Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass der 53-Jährige von

Saarbrücken nach Mehlbach fuhr. Unterwegs touchierte er vermutlich einen

Bordstein, wodurch ein Vorderreifen beschädigt wurde. Der Mann fuhr auf der

Felge weiter. Am Auto stellte die Polizei weitere Schäden fest, die von einem

Zusammenstoß mit einem Pfosten, Zaun oder einer Mauer stammen könnten. Wo sich

die Unfälle ereigneten ist nicht bekannt. Der Fahrer erinnerte sich weder an die

Fahrstrecke, noch an die Unfälle. Der verwirrte Mann wurde vom Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest war unauffällig. Er zeigte 0,0

Promille an. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben

können oder denen der blaue Citroen mit Saarbrücker Kennzeichen aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizei-Kontrolle zieht Anzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots) – Den Freitagabend haben sich Polizeibeamte aus dem Haus

des Jugendrechts für Jugendschutzkontrollen in der Innenstadt ausgesucht. Von 18

Uhr bis Mitternacht waren die Beamten im Kernstadtbereich unterwegs und nahmen

dabei an den beliebten Treffpunkten an der Mall, am Rathausvorplatz sowie auf

dem Gelände der Fachhochschule (FH) insgesamt 25 Personen ins Visier, die ihnen

auffielen.

Bei mehreren der kontrollierten Jugendlichen konnten Tabakwaren oder

hochprozentiger Alkohol gefunden werden. Die Sachen wurden jeweils vor Ort durch

die Jugendlichen selbst vernichtet.

Es mussten allerdings auch mehrere Strafanzeigen gefertigt werden. Unter anderem

zogen am frühen Abend, gegen 19 Uhr, zwei junge Männer am Willy-Brandt-Platz die

Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich, weil sie beim Erkennen der

Polizeistreife versuchten, noch schnell etwas zu „entsorgen“. Wie sich

herausstellte, handelte es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen

18-Jährigen. Während der Jüngere ein sogenanntes Cuttermesser weggeworfen hatte,

wollte der Ältere seinen Joint loswerden. Gegen beide wird nun wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz, beziehungsweise wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt.

Etwas später kontrollierten die Polizeibeamten auf dem FH-Gelände zunächst einen

18-jährigen Mann. Er hatte einen Grinder dabei, an dem noch Reste einer

Betäubungsmittelsubstanz hafteten. Auch er muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Anschließend fiel das Augenmerk der Polizisten auf zwei weitere junge Männer,

die sich an einem Teich aufhielten. Auch sie versuchten, sich der „belastenden

Beweise“ zu entledigen, indem sie verschiedene Sachen auf die zugefrorene Fläche

des Teichs warfen. Aber auch das half ihnen nicht. Die Beamten stellten einen

weiteren Grinder, in dem sich noch Reste einer Rauschgift-Substanz befanden,

einen Joint sowie einen Beutel mit einer grünlichen Substanz sicher.

Doch damit nicht genug: Während des gesamten Einsatzes beleidigten die beiden 20

und 21 Jahre alten Männer die Einsatzkräfte. Entsprechende Strafverfahren wurden

eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrunkener Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Sonntagabend

in die Eisenbahnstraße gerufen worden. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen

gegen 20:30 Uhr auf einen alkoholisierten 57-Jährigen. Dieser legte ein sehr

sprunghaftes Verhalten an den Tag. Er versuchte mehrfach vor Autos zu springen,

was die Polizisten verhindern konnten. Da der 57-Jährige offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand war und über Beschwerden im Brustkorb klagte, wurde

der Rettungsdienst hinzugerufen, der ihn in eine Fachklinik brachte. Ein dort

durchgeführter Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 1,29

Promille. |elz

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Davenportplatz den Katalysator eines Opel

Astra gestohlen. Der blaue Wagen war von seinem Besitzer am Wochenende an der

Straße abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr

festgestellt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz