Frankfurt-Bornheim: Jugendlichem Einbrechertrio das Handwerk gelegt

Frankfurt (ots) – (di) Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (04. März

2023) hatten es unbekannte Einbrecher auf eine Supermarkt-Filiale auf der Berger

Straße abgesehen. Die Einbrecher verursachten hierbei Sachschaden und stahlen

Getränke und Süßigkeiten. Bereits am Folgetag wurden drei Jugendliche

identifiziert und festgenommen, die nach aktuellen Erkenntnissen für die Tat

verantwortlich waren.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Supermarkt-Filiale erkannte gestern Abend im

Günthersburgpark drei junge Männer als die drei Einbrecher vom Samstag und

verständigte daher die Polizei. Die alarmierten Beamten kontrollierten daraufhin

die Personen und nahmen drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren

fest.

Ausschlagegebend für den Fahndungserfolg waren die Videoaufzeichnungen des

Supermarktes, anhand derer die drei Täter überführt werden konnten. Die

Staatsanwaltschaft folgte dem Antrag der Polizei auf Wohnungsdurchsuchungen bei

den drei Jugendlichen. Die Durchsuchungen führten letztlich zum Auffinden von

Diebesgut und der zur Tatzeit getragenen Bekleidung von zwei der Täter.

Letztlich wurden ebenfalls die Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Hände

ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts

des Einbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt-Altstadt: Täter erbeuten 85.000 Euro

Frankfurt (ots) – (lo) Am vergangenen Wochenende kam es in der Frankfurter

Altstadt zu einem Wohnungseinbruch, bei dem bislang unbekannte Täter Schmuck und

Bekleidung entwendeten.

Die 41-jährige Wohnungsmieterin verließ am Freitag (03. März 2023) ihre im 7.

Stock eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnung. Als sie am Sonntag (05. März

2023) zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihre Wohnung nicht mehr in dem

Zustand war, wie sie sie verlassen hatte. Mehrere Schränke waren offensichtlich

von den Einbrechern durchwühlt worden. Dabei wurden diese auch fündig. Die

Geschädigte bemerkte den Verlust mehrerer Schmuckstücke und einiger hochwertiger

Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.

PKW Brand in einer Tiefgarage

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 9:15 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr Frankfurt in den Stadtteil Gallus, in die Mainzer Landstraße, zu einem Brand eines PKW in einer Tiefgarage alarmiert. Nachdem die Feuerwehr eingetroffen war, wurde die Einsatzstelle von mehreren Trupps unter Atemschutz erkundet. Diese stellten einen Brand eines PKW im 4. Untergeschoss im Bereich des Motorraumes fest. Die Gebäude eigene Sprinkleranlage hatte bereits ausgelöst und dadurch die Brandbekämpfung eingeleitet. Der Brand des PKW konnte in kurzer Zeit vollständig gelöscht werden. Die Entrauchung des betroffenen Bereichs wurde durch vorhandene Gebäudetechnik durchgeführt und nahm einige Zeit in Anspruch. Über Verletzte ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 14 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren gegen 11.15 Uhr beendet. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, übernahm die Polizei die Brandursachenermittlung.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Ein dreister Taschendieb erbeutete am gestrigen Sonntag,

den 05. März 2023, in der Niddastraße die Geldbörse eines 28-jährigen Mannes.

Zunächst sprach der Geschädigte gegen 14:40 Uhr einen Mann im Bereich des

Hauptbahnhofs an und fragte diesen nach dem Weg zu seinem Hotel. Sein

vermeintlich hilfsbereites Gegenüber bot ihm daraufhin an, ihn zu begleiten.

Gemeinsam begaben sie sich in die Niddastraße. Am Ziel angekommen, steckte der

Unbekannte plötzlich sein eigenes Smartphone in die Jackentasche des

Geschädigten und holte es kurz darauf wieder heraus. Dieser dreiste

„Taschenspielertrick“ verfehlte seine Wirkung nicht. Offenbar gelangte der Mann

mit dieser Masche an das Portemonnaie des 28-Jährigen. Als der Geschädigte den

Diebstahl bemerkte, war der Langfinger bereits in Richtung Moselstraße

verschwunden. Seine Beute: Ein schwarzer Geldbeutel von „Bayern München“ mit

über 500 Euro Bargeld, diversen EC-Karten und einem Personalausweis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, schwarze, kurze

Haare, dunkler 3-Tage-Bart; bekleidet mit grauer Winterjacke mit Kapuze und

einer Jeans.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Revier unter der Rufnummer 069 / 755-10400

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.