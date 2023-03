Stadtallendorf – Einbruch in Metallverarbeitungsbetrieb

Bei dem Einbruch in einen Metall verarbeitenden Betrieb in der Rheinstraße richteten der oder die Täter einen Sachschaden von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro an. Als die Alarmanlage anschlug erfolgte die Flucht. Nach ersten Prüfungen fehlt nichts. Der Einbruch war in der Nacht zum Samstag, 04. März, um 02.35 Uhr. Der oder die Täter brachen mehrere Türen auf und schlugen auch ein Fenster ein. Wer hat zur Tatzeit in der Rheinstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch am Krekel

Zwischen 20.15 Uhr am Samstag und 11.40 Uhr am Sonntag, 05. März drangen Einbrecher in der Straße Am Krekel in eine Produktionsstätte ein und richteten dabei einen wohl vierstelligen Sachschaden an. Nach den ersten Ermittlungen wiederstanden zunächst zwei Fenster den Aufbruchversuchen, bevor das Dritte schließlich nachgab. An allen drei Jalousien der angegangenen Fenster entstanden Schäden. Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in einem Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte auch zu diesem Einbruch an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kerzenkasse der Kirche aufgebrochen

Die Tatzeit des Diebstahls der Einnahmen der Kerzenkasse der Elisabethkirche war zwischen 12 Uhr am Dienstag, 28. Februar und 09 Uhr am Samstag, 04. März. Nach Schätzungen erbeutete der Täter ca. 100 Euro. Um an das Geld zu gelangen, brach er das Vorhängeschloss der Kasse auf. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Auseinandersetzung vor der Bar

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Straße Am Hirschberg. Das Geschehen ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (05. März), gegen 04.50 Uhr. Beteiligt daran waren nach bisherigen Ermittlungen mindestens vier identifizierte Männer im Alter von 22, 34 und zwei Mal 37 Jahren. Der 22Jährige erlitt insgesamt leicht Verletzungen. Die Aufklärung zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, zum genauen Geschehensablauf und zu einzelnen Tatbeteiligungen ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Die Polizei bittet etwaige, bislang nicht von der Polizei registrierte Zeugen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unter Alkoholeinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Einer Streife der Polizei Stadtallendorf stoppte am Samstag, 04. März, um 20.15 Uhr in Kirchhain aufgrund der unsicheren Fahrweise ein Auto. Der 42 Jahre alte, im Ostkreis wohnhafte Fahrer händigte der Polizei einen internationalen Führerschein aus, der sich als eine Totalfälschung herausstellte. Die Polizei zog das Falsifikat ein und veranlasste zudem eine Blutprobe, da der Alkotest des Mannes auch noch 0,95 Promille angezeigt hatte.

Kirchhain – Auto nicht versichert – Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Für einen 18 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis endete die Autofahrt mit der Kontrolle in Kirchhain am Samstag, 04. März, um 23.10 Uhr. Der Drogentest des Mannes hatte positiv auf gleich mehrere Substanzen reagiert. Außerdem war er nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins und er fuhr ein Auto, für das nach den Überprüfungen derzeit kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Polizei entstempelte das Kennzeichen, stellte den Autoschlüssel sicher und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Marburg – Führerschein mutmaßlich gefälscht – Drogentest positiv

Als die Polizei am Sonntag, 05. März, gegen 11.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Stadtautobahn ein Auto kontrollierte, wies sich der 46 Jahre alte Fahrer mit einem russischen Führerschein aus. Zu Bestätigung des Verdachts, dass es sich bei diesem Führerschein um einen ge- oder auch verfälschtes Dokument handelt, bedarf es noch weiterer Prüfungen. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss. Ein entsprechender Test reagierte auf THC. Die Polizei stellte außer dem Führerschein auch noch eine geringe Menge Haschisch sicher, welches der Mann in der Tasche hatte. Die Begegnung mit der Polizei endete nach der veranlassten Blutprobe.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Bad Endbach – Unfallflucht unter dem alten Bahndamm

Am Mittwoch, 01. März, um 15.45 Uhr stellte die Fahrerin ihren silbernen Golf rechts am Straßenrand der Bahnhofstraße unmittelbar unterhalb des alten Bahndamms ab. Als sie um 17 Uhr zurückkehrte, war der linke Außenspiegel zerstört. Sie fand am Auto keine Nachricht des Verursachers. Bei der Polizei ging ebenfalls keine Unfallmeldung ein. Wer hat am Mittwoch, zwischen 15.45 und 17 Uhr, ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Golf gekommen sein könnte? Wer hat am Unfallort das typische Unfallgeräusch gehört und dann ein wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf – Unfallort: Hospitalstraße – Grauer Daimler GLC beschädigt

Beim Abstellen seines grauen Daimler GLC stand ein weißer Pkw, eine Mittelklasselimousine mit Marburger Kennzeichen, einem „K“ bei den Mittelbuchstaben und einer Zahlenkombination aus vier Ziffern, vor dem Daimler. Abstellort war am Montag, 27. Februar, um etwa 15 Uhr, eine der gekennzeichneten Parkflächen stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hospitalstraße 40. Um 16.30 Uhr fuhr der Daimlerfahrer weg. Am Folgetag stellte er an der Front, an der Stoßstange vorne links den frischen Unfallschaden fest, der nach Ansicht des Besitzers nur in der Hospitalstraße entstanden sein kann. Ob die weiße Limousine mit dem Unfall zusammenhängt, steht nicht fest. Allerdings deutet der Schaden darauf hin, dass es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision kam. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Hospitalstraße einen Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben.

Hinweise zu diesen beiden geschilderten Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.