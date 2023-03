Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Heute Vormittag ist in der Moritz-Werner-Straße in Eschwege ein geparkter silberner Mercedes Kombi 180 CLA beschädigt worden, der auf einem Parkplatz nahe eines Pflegedienstes geparkt stand. Der Schaden an dem Mercedes befindet sich am hinteren, rechten Stoßfänger und wird auf 2500 Euro beziffert. Ersten Ermittlungen zu Folge kommt als verursachendes Fahrzeug vmtl. ein schwarzer Audi Kombi (A4 oder A 6) mit ESW-Zulassung in Betracht, der zunächst rückwärts ausgeparkt hatte, dann beim Vorwärtsfahren mit dem Mercedes kollidierte und anschließend davonfuhr. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen ist eine 66-jährige Frau aus Eschwege beim Einkaufen beklaut worden. Die Frau befand sich im Herkules-Markt in der Augustastraße zum Einkaufen, als ihr in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse (ein braunes Lederportmonee) aus einem im Einkaufswagen mitgeführten Einkaufstrolley gestohlen wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09.50 Uhr und 10.00 Uhr. Die Höhe des Stehlschadens wird insgesamt mit 230 Euro angegeben, darunter ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie der Personalausweis, die Krankenkassenkarte und eine EC-Karte. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Sonntag ist in der Straße „Vor dem Berge“ in Eschwege ein schwarzer Peugeot-Kombi 508 beschädigt worden. Der betroffene Pkw stand im Unfallzeitraum zwischen 10.45 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz bei der Volkshochschule und wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Schaden an dem Peugeot beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 7000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am gestrigen Sonntag eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich bereits letzte Woche zwischen Dienstag (28.02.) 17.00 Uhr und Mittwoch (01.03.) 17.00 Uhr auf dem Firmengelände Cosmo Eschwege (Autoverkauf) in der Thüringer Straße in Eschwege ereignet hat. In besagtem Zeitraum haben Unbekannte einen dort stehenden, abgemeldeten silbernen Pkw Daimler (E-Klasse 350d) an mehreren Stellen beschädigt und zerkratzt. Der Schaden beziffert sich auf insgesamt 7000 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Sachbeschädigung durch Graffiti; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bereits letzte Woche zur Anzeige gelangt ist eine Sachbeschädigung mittels Graffiti an einer rückseitigen Hauswand des DM-Drogeriemarktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf. Am frühen Mittwochabend (01.03.) hat eine bis dato unbekannte Person ein ca. 2×3 Meter großes Graffiti in grauer Sprühfarbe auf die Hauswand des Marktes aufgebracht. Der Täter konnte bei seiner Tatausführung (zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr) noch beobachtet werden, bevor er letztlich in Richtung Bahnhof flüchtete. Es soll sich demnach um eine männliche Person mit schlanker Statur handeln. Diese soll ca. 20-25 Jahre alt und ca. 165-170 cm groß sein. Die Person hatte schwarze, kurze Haare und trug bei Tatausführung schwarze Arbeitskleidung. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Von Interesse für die Polizei könnte eine bis dato unbekannte weibliche Zeugin sein, bei deren Erscheinen der Täter dann von seiner weiteren Tatausführung abließ und in Richtung Bahnhof davonlief. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei findet Betäubungsmittel bei Einsatz wegen Ruhestörung

Ein Einsatz wegen überlauter Musik hat für fünf junge Männer aus Wanfried und Meinhard jetzt strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Folge. In der Nacht von Freitag auf Samstag suchte die Polizei aus Eschwege gegen 01.30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in Wanfried auf, aus dem Lärm und überlaute Musik gemeldet worden war. Neben dem 20-jährigen Wohnungsinhaber befanden sich noch 4 weitere junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren in der Wohnung. Bei der Kontaktaufnahme mit den Männern wegen der Ruhestörung, konnte von den Beamten dann ein deutlicher Geruch von Cannabis aus der Wohnung wahrgenommen werden. Die Beamten fanden daraufhin im Zuge ihrer weiteren Maßnahmen sowohl mehrere Gramm an Cannabis auf, darüber hinaus auch diverses Zubehör welches zum Portionieren und Verkauf von Drogen genutzt wird. Die Beamten stellten die Gegenstände allesamt sicher und leiteten daraufhin Ermittlungen u.a. wegen des illegalen Handels mit Cannabis ein.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Schule; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind am Sonntagabend in das Schulgebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau eingebrochen. Im Gebäudeinneren entleerten sie u.a. zwei Feuerlöscher und klauten diverse Süßigkeiten aus dem Kiosk. Darüber hinaus beschädigten die Täter noch eine Fensterscheibe. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Die Tat ereignete sich mutmaßlich zwischen 18.30 Uhr und 19.34 Uhr. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 oder an die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

39-Jähriger in nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben am Sonntagabend einen in Witzenhausen wohnhaften 39-jährigen Autofahrer zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Mann war gegen 23.00 Uhr in einem Fahrzeug auf der Werrabrücke / „An der Schlagd“ stadteinwärts unterwegs, welches wie sich herausstellte, nicht zugelassen war. An dem Fahrzeug befanden sich entstempelte Kennzeichen, die nicht zu dem Auto gehörten. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungen leitetet die Beamten u.a. wegen Kennzeichenmissbrauch, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein.

Wildunfälle

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am Sonntagabend auf der Landesstraße L 3240 mit einem Reh zusammengestoßen, als er aus Richtung Oberrieden kommend in Richtung Hilgershausen unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon. Der Schaden am Pkw beziffert sich auf 750 Euro.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg ist am heutigen Montagmorgen gegen 06.44 Uhr auf der Landesstraße L 3238 zwischen Hermannrode und Marzhausen mit einem Reh zusammengestoßen, welches anschließend an der Unfallstelle verendete. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 4000 Euro.