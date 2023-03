Schwalmstadt-Ascherode: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Schwalmstadt-Ascherode: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.03.2023, 14:00 Uhr bis 06.03.2023, 08:30 Uhr In ein Wohnhaus in der Schwalmtalstraße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und verursachten dabei 3.000,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen in Kellerbereich zwei Türen auf und gelangten anschließend in den Wohnbereich des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Homberg: Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 04.03.2023, 20:30 Uhr bis 05.03.2023, 10:50 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Georg-Textor-Weg. Die Täter versuchten zuerst erfolglos die Eingangstür aufzubrechen. Anschließend brachen sie eine Verbindungstür von der Toilettenanlage zur Gaststätte auf und begaben sich in die Räumlichkeiten. Im Innenraum wurden weitere Türen und Schränke aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Räumlichkeiten wurden hierbei erheblich verwüstet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter 20,- Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Körle: Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse in Restaurant

Körle: Diebstahl von Geldbörse in Restaurant Tatzeit: 04.03.2023, 18:27 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Täter am Samstagabend aus einem Restaurant in der Nürnberger Straße. Der Täter hielt sich in dem Restaurant im Bereich der Theke auf. Als die Inhaberin kurzzeitig durch andere Gäste abgelenkt war, stahl er aus dem Thekenbereich eine dort abgelegte Geldbörse. Mit seiner Beute flüchtete er aus dem Restaurant in unbekannte Richtung. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er hat eine kräftige Gestalt, ein auffallend rundes Gesicht mit einem leichten Oberlippenbart, hat kurze schwarze Haare und er ist zwischen 175 und 180 cm groß. Zur Tatzeit trug er ein rosa T-Shirt, dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine graue Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Melsungen: Hoher Sachschaden durch drei Einbruchsversuche in Geschäfte

Melsungen: Drei Einbruchsversuche in Geschäfte – Hoher Sachschaden Tatzeit: 03.03.2023, 17:45 Uhr bis 04.03.2023, 08:45 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter erfolglos in drei Geschäfte einzubrechen. Bei einem Juweliergeschäft „Am Markt“ versuchten die Täter mit einem unbekannten Schneidwerkzeug an zwei Schaufensterscheiben jeweils ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 14.000,- Euro. Das gleiche versuchten vermutlich die gleichen Täter bei einem Münzgeschäft in der Brückenstraße. Hier verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro an einer Schaufensterscheibe. Auch bei einem Schuhgeschäft „Am Markt“ versuchten die Täter durch schneiden am Schaufenster in das Geschäft zu gelangen. Zudem versuchten sie hier die Eingangstür aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter gelangten in allen drei Fällen nicht in die Geschäfte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740