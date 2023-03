Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Einbrecher in Wohnung im Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Elshäuser Straße in Bad Wildungen ein.

Der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und konnte so in die Wohnung im Erdgeschoss einsteigen. In der Wohnung durchsuchte er mehrere Schränke und andere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde außer einer Armbanduhr im Wert von etwa 30 Euro nichts weiter gestohlen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Haina-Löhlbach – Unbekannter bricht in Wohnhaus ein

Am Freitagabend brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Hainaer Ortsteil Löhlbach ein.

Der Täter gelangte zwischen 19:30 und 22:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Haus in der Nordstraße in Löhlbach. Er durchsuchte sämtliche Räume im Erdgeschoss, konnte aber nichts entwenden. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Wildungen-Odershausen – Einbruch in Wohnhaus ohne Beute

Am Freitag (3. März) in der Zeit von 17:45 Uhr 20:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Marburger Straße in Bad Wildungen-Odershausen ein.

Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und konnten so in das Einfamilienhaus einsteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, konnten aber nach ersten Erkenntnissen nichts entwenden und mussten daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Korbach – Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit von Samstagmorgen (4. März) bis Sonntagmorgen (5. März) beschmierten Unbekannte Treppenstufen und eine Wand an einer Schule in der Louis-Peter-Straße in Korbach.

Der Schaden wurde am Sonntagmorgen durch einen Mitarbeiter der Schule festgestellt. Die Unbekannten hatten mehrere Treppenstufen und eine Wand im Bereich des Haupteingangs mit schwarzer Farbe besprüht, unter anderem brachten sie die Zahl „47“ und die Buchstaben „MarDin“ auf. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 1.200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.