Linienbus muss wegen Lieferwagen bremsen: Drei verletzte Fahrgäste

Kassel-Waldau: Offenbar wegen des Vorfahrtsverstoßes eines anderen Fahrers musste der 37-jährige Fahrer eines Linienbusses am heutigen Montagmorgen gegen 7:20 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße stark bremsen. Dabei zogen sich drei Fahrgäste aus Baunatal, zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen und ein 26-Jähriger, in dem Bus leichte Verletzungen zu. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um den Wagen eines Paketlieferdienstes gehandelt haben. Zu einem Zusammenstoß mit dem Bus war es nicht gekommen, der mutmaßliche Unfallverursacher war anschließend jedoch weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Fahrer des Lieferwagens dauern aktuell an.

Sachbeschädigung im Kasseler Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Zeugen

Im Kasseler Hauptbahnhof beschädigten bislang Unbekannte das

Bedienungsmodul für eine Nebentür des NVV im Bereich des Ausgangs in Richtung

Kölnische Straße. Das Bedienungsmodul wurde komplett zerstört und kann nicht

mehr verwendet werden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum vom 2.3. um 16 Uhr

bis zum 3.3. gegen 8 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Brand in leerstehendem Fabrikgebäude: Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Sandershäuser Straße in Kassel gerufen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war das Feuer in dem alten Salzmann-Gebäude im Obergeschoss ausgebrochen. Dort war aus noch unbekannten Gründen gegen 22:30 Uhr Unrat in Brand geraten. Durch das Feuer waren auch die Außenfassade verrußt und Gebäudeteile im Inneren beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen davon aus, dass sich zuvor jemand in dem leerstehenden Gebäude aufgehalten hatte und der Brand möglicherweise fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden war. Zur Klärung der genauen Brandursache sind sie nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Personen im Bereich des leerstehenden Gebäudes beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

Heckstoßstange abgerissen: Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht in Knorrstraße

Kassel-Süd: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag in der Knorrstraße in Kassel ereignete, suchen aktuell die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. In der Zeit zwischen 8:10 und 13:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dort gegen einen geparkten Renault Clio, sodass bei diesem die Heckstoßstange abriss und ein erheblicher Sachschaden von ca. 8.000 Euro entstand. Der Clio war aufgrund des Unfallschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher war jedoch von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.