Verkehrsunfallflucht

Fulda. Ein brauner Audi A 3 wurde in der Zeit von Donnerstag (02.03.), gegen 18.50 Uhr, bis Freitag (03.03.), gegen 7.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Audi war nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in der Pozzistraße auf einem Parkplatz neben den Hausnummern 1 bis 3 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich die hintere rechte Stoßstangenecke des Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Petersberg. Am Donnerstag (02.03.) wurde ein anthrazitfarbener 3er BMW Kombi von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war nach aktuellem Kenntnisstand in der Zeit von 8 Uhr bis 13.15 Uhr auf einem Parkplatz im Weiherweg ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW und beschädigte beide Türen auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Kinderwagen touchiert – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 11:15 Uhr, wollte nach derzeitigen Erkenntnissen eine 29-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld mit einem Kinderwagen und darin liegendem Kind den Fußgängerweg in der Uffhäuser Straße überqueren. Als sich der Kinderwagen bereits auf dem Fußgängerüberweg befand, touchierte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin diesen. Mutter und Kind wurden glücklicherweise nicht verletzt. Auch der Kinderwagen blieb unbeschädigt. Die Fahrerin fuhr jedoch weiter in Richtung Markt, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Nach momentanem Kenntnisstand soll es sich bei dem Auto um einen dunkelblauen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Als eine 62-jährige Autofahrerin am Samstag (04.03.) zu ihrem in der Volkmarstraße abgeparkten Hyundai kam, stellte sie Beschädigungen im Bereich des Kotflügels auf der Fahrerseite fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor, gegen 12:30 Uhr, einen weißen Kleinbus beobachtet, der nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beim Ausparken rückwärts gegen den geparkten Hyundai gestoßen war. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle in Richtung Altenburger Straße, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem geparkten Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Firmengelände

Bebra. In der Nacht zu Freitag (03.03.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände im Wiesenweg. Anschließend stahlen die Langfinger mehrere Kupferrohre, Messingbauteile und Elektrokleingeräte im Gesamtwert von circa 7.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Geschäft – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Aus einem Geschäft in der Gutenbergstraße stahlen mindestens zwei unbekannte Männer am Samstagnachmittag (04.03.), gegen 15.30 Uhr, zwei XBOX Serie S und eine Playstation PS5 im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die beiden Täter flüchteten schließlich fußläufig in Richtung der Innenstadt. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

circa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

schlanke Statur

trug eine blaue Basecap, eine schwarze Kapuzenjacke mit einem

weißen Emblem am Oberarm, eine graue Jogginghose und graue

Turnschuhe

weißen Emblem am Oberarm, eine graue Jogginghose und graue Turnschuhe führte eine graue Umhängetasche mit sich

Täter 2:

männlich

circa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

seitlich rasierte, aber sonst blonde, gelockte Haare

trug einen blauen Pullover mit der Aufschrift „Kappa“, eine

graue Jogginghose und graue Turnschuhe

graue Jogginghose und graue Turnschuhe führte eine graue Umhängetasche mit sich

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Friseursalon

Bad Hersfeld. Ein Friseursalon in der Straße „Badestube“ wurde in der Nacht zu Sonntag (05.03.) Ziel unbekannter Täter. Zunächst zerstörten die Einbrecher eine Schaufensterscheibe des Ladens und gelangten so in den Geschäftsraum. Anschließend stahlen sie einen Laptop der Marke „Dell“ sowie zwei Haarschneidemaschinen und eine noch unbekannte Menge Bargeld. Außerdem entstand Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Bebra. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lüdersdorfer Straße in Breitenbach stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.03.) einen Hebekran im Wert von etwa 180 Euro. Darüber hinaus hebelten die Täter an einer Holztür. Sie verursachten hierdurch circa 100 Euro Sachschaden. Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Doppelhaushälften

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitagabend (03.03.), zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, im Edith-Stein-Weg und in der Bodelschwinghstraße in zwei Doppelhaushälften ein. Die Täter hebelten Terrassentüren auf, durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmiererei

Tann. Unbekannte beschmierten zwischen dem 28. Februar und dem 03. März eine Wand im Bereich einer Unterführung in der Bahnhofstraße mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Hünfeld. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lindenstraße stahlen Unbekannte am Freitagabend (03.03.), gegen 20 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke E-Sevenray im Wert von circa 4.000 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de