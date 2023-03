Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall,

L 3025, Gemarkung Schmitten, zwischen Brombach und Dorfweil, 05.03.2023, gg. 09.50 Uhr

(pa)Auf der Landesstraße 3025 zwischen den Schmittener Ortsteilen Brombach und Dorfweil kam es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Gegen 09.50 Uhr war eine 52-Jährige aus Niedernhausen mit ihrem Mercedes von Brombach kommend in Fahrtrichtung Dorfweil unterwegs. Als die Autofahrerin nach eigenen Angaben meinte, die Fahrbahn kreuzendes Wild wahrgenommen zu haben, bremste sie ihren Wagen scharf ab. Der Fahrer eines nachfolgenden Audi – ein 45-jähriger Hofheimer – konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass sein Fahrzeug gegen das Heck des Mercedes prallte. Dabei erlitten sowie die Personen am Steuer als auch ihre Beifahrer leichte Verletzungen. Beide Pkw wurden bei der Kollision jeweils so stark beschädigt, dass von wirtschaftlichen Totalschäden ausgegangen werden kann. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 100.000 Euro.

Info zur Bürgersprechstunde in Steinbach

(pa)Am Dienstag, den 21.03.2023 findet wieder eine Bürgersprechstunde der Polizei im Rathaus der Stadt Steinbach statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme nutzen. Die Sprechstunde wird vertretungsweise durch den „Schutzmann vor Ort“ der Polizeistation Königstein, Herrn Polizeihauptkommissar Falk Bonfils durchgeführt. Erreichbar ist Herr Bonfils außerhalb der Sprechstunde unter der Telefonnummer 06174/9266-16 sowie per E-Mail an svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de .