Brandstiftung in Gartenhütte,

Dornburg-Frickhofen, Langestraße, Mittwoch, 01.03.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 02.03.2023, 13:30 Uhr

(wie) In Frickhofen haben Unbekannte in der letzten Woche Feuer in einem Gartenhaus gelegt. Wie der Polizei am Freitag erst bekannt wurde, kam es von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Brand in einer Gartenhütte in der Langestraße. Offenbar waren die Täter in die Gartenhütte, die im Zugangsbereich zu einer Doppelhaushälfte steht, eingedrungen und entzündeten Gegenstände in einem Regal. Das Feuer griff dann auf weitere Teile und die Hüttenwand über. Zu einer weiteren Ausbreitung des Brandes kam es nicht, wobei derzeit nicht klar ist, ob die Flammen von selbst erloschen oder gelöscht wurden. Die Täter entnahmen zudem zwei Kanister mit Motoröl aus der Hütte und beschmierten ein Fenster des Wohnhauses mit Öl. Danach ließen sie die Kanister an der Hütte stehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Betrunkener Fahrer versucht vor Kontrolle zu fliehen, Beselich, Bundesstraße 49 Montag 06.03.2023, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein betrunkener Mann versucht vor einer Polizeikontrolle zu fliehen, er wurde festgenommen. Beamte der Weilburger und der Limburger Polizei hatten gemeinsam eine Kontrollstelle an der B 49 zwischen Ahlbach und Obertiefenbach eingerichtet. Gegen 02:30 Uhr missachtete der Fahrer eines Wohnmobils die Anhaltezeichen des Kontrollpostens und fuhr einfach auf der B 49 weiter. Ein Streifenwagen nahm sofort die Verfolgung auf und konnte das Fiat-Wohnmobil anhalten und kontrollieren. Der 58-jährige Fahrer stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,1 Promille. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine weitere Strafanzeige fertigten die Beamten, als ein Mann mit einem Fahrzeug in die Kontrollstelle fuhr, der ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen führte, obwohl er fest in Deutschland wohnhaft ist. Dies stellt eine Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz dar.

Versuchter Einbruch in mehrere Garagen, Weilburg, Im Bangert, Samstag, 04.03.2023, 07:50 Uhr

(sun)Am Samstag betrat ein Unbekannter ein Grundstück in Weilburg und versuchte dort in mehrere Garagen einzudringen. Gegen 07:50 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Grundstück an der Straße „Im Bangert“ und versuchte mehrere sich dort befindliche Garagen zu öffnen. Es gelang ihm eine Garage, sowie einen Hinterhof zu betreten. Trotzdem verließ er diese anschließend ohne Diebesgut und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Keller leergeräumt,

Limburg, Johannes-Mechtel-Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 18:30 Uhr

(sun)Zwischen Donnerstag und Samstag sind unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Limburg eingebrochen und haben daraus einige Gegenstände mitgehen lassen. In einem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Donnerstag und 18:30 Uhr am Samstag haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem zweifach verschlossenen Kellerabteil in der Johannes-Mechtel-Straße verschafft. Anschließend entwendeten die Einbrecher alle Gegenstände aus dem Abstellraum bis auf ein leeres Regal. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Betrunken verunfallt und verletzt,

Limburg, Bundesstraße 54, Samstag, 04.03.2023, 22:20 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend verursachte ein betrunkener Mann einen Unfall auf der B 54 bei Limburg und verletzte sich dabei. Die Polizei wurde gegen 22:20 Uhr auf die B54 gerufen, da ein VW von Hadamar kommend an der Ahlbacher Spange zur B 49 gegen die versenkte Leitplanke gefahren und über diese geschlittert war. Nach circa 50 Metern war der VW quer zur Fahrbahn zum Stehen gekommen. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten der starke Alkoholgeruch des leicht verletzten, 51-jährigen Fahrers auf. Da sein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille anzeigte, wurde er festgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem der Notarzt eine Blutprobe im Auftrag der Polizei abgenommen hatte. Der Sachschaden wird auf über 22.000 EUR geschätzt, der VW musste abgeschleppt werden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Limburg, Londoner Straße, Freitag, 03.03.2023, 15:00 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Limburg verletzt. Eine 23-Jährige befuhr mit einem Audi die Londoner Straße im ICE-Gebiet Limburg. Hierbei verzögerte sie die Fahrt und wurde langsamer. Der nachfolgende 54-Jährige setzte daher mit seinem Suzuki Motorrad zum Überholen an und wollte links an dem Audi vorbei. Plötzlich zog die 23-Jährige nach links, um das Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden und übersah hierbei das überholende Motorrad. Es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 EUR.

Nach Kontrollverlust mit Auto überschlagen, Beselich, Schupbach, Landesstraße 3452, Samstag, 04.03.2023, 20:30 Uhr

(jn)Ein Fahranfänger ist am Samstagabend von einer Landstraße bei Beselich abgekommen, wobei er sich mit seinem Pkw überschlug, glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen davontrug. Der Unfallaufnahme folgend befuhr der 18-jährige Heranwachsende aus Beselich um 20:30 Uhr die L 3452 von Schupbach in Fahrtrichtung Wirbelau, als er kurz nach einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen VW verlor. Daraufhin verließ er die Fahrbahn nach rechts, überschlug sich mit seinem Wagen und kam erst auf dem Dach liegend im angrenzenden Grün zum Stillstand. Während der 18-Jährige ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste, wurde das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt. Zudem wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Raser auf der B 49 erwischt,

Limburg, Bundesstraße 49, Freitag, 03.03.2023, 21:20 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 01:00 Uhr

(wie) Auf der B 49 bei Limburg erwischte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Raser. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes hatten das Geschwindigkeitsmessgerät zwischen 21:20 Uhr und 01:00 Uhr am Parkplatz Futterkrippe an der B 49 aufgestellt. Von den 996 erfassten Fahrzeugen, fuhren 117 schneller als erlaubt. 48 davon so schnell, dass es zu einem Bußgeldverfahren mit Punkteeintrag beim Kraftfahrt-Bundesamt kommen wird. Vier Pkw fuhr derart schnell, dass ein Fahrverbot verhängt werden muss. Der schnellste Pkw war mit 185 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs.

Autobahnpolizei

Schwerverletzte bei Unfall auf A 3,

Limburg, Bundesautobahn 3, Montag, 06.03.2023, 09:50 Uhr

(wie) Auf der A3 sind bei Limburg am Montagvormittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 44-Jähriger aus Belarus befuhr mit einem Sattelzug die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Limburg-Süd soll der Sattelzug plötzlich nach rechts gezogen sein und so einen daneben fahrenden 53-Jährigen in einem Renault Kleintransporter gegen die Außenschutzplanke gedrückt haben. Im weiteren Verlauf geriet der Sattelzug in die Böschung und fiel dort um. Bei dem Unfall wurde die beiden Fahrer schwer verletzt. Der 44-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt geflogen, der 53-Jährige kam per Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Für die Rettungsarbeiten und die Landung des Hubschraubers musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Die späteren Bergungsarbeiten erforderten lediglich die Sperrung der Abfahrtsspur und die Ausfahrt Limburg-Süd. Es bildete sich ein Stau von circa zehn Kilometern Länge. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf circa 114.000 EUR. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen des Unfalls, da die Unfallursache derzeit noch nicht geklärt ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegengenommen.