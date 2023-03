Main-Taunus: Die Polizei-News

Polizeibeamtin wird von 28-Jährigem verletzt, Hattersheim am Main, Am Markt, Sonntag, 05.03.2023, 19:20 Uhr

(jn)Eine Hofheimer Polizistin ist am Sonntagabend bei einem Polizeieinsatz in Hattersheim von einem 28-Jährigen körperlich angegangen worden, wobei sie Verletzungen erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Um kurz nach 19:00 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, da sich mehrere Personen widerrechtlich Zutritt zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Markt“ verschafft hatten und sich im Anschluss dort aufhielten. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, sollte der 28 Jahre alte Hattersheimer, der noch in dem Keller verweilte, festgenommen werden. Hiergegen setzte er sich handfest zur Wehr und stieß die Beamtin zur Seite, um flüchten zu können. In dem Zusammenhang zog sich die Polizistin ernsthafte Verletzungen zu, die eine Fortsetzung des Dienstes unmöglich machten. Nach mehreren Hundert Metern fußläufiger Verfolgung konnte der Tatverdächtige von einem weiteren Polizisten eingeholt, zu Boden gebracht und festgenommen werden. Auch hiergegen setzte er sich erheblich zur Wehr, wobei keiner der zwei Beteiligten ernsthafte Verletzungen davontrug. Hiernach wurde der 28-jährige Mann zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle in Hofheim verbracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurden u.a. Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Schmuck aus Reihenhaus gestohlen,

Hofheim am Taunus, Kapellenstraße, Freitag, 03.03.2023, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)In Hofheim haben Einbrecher am Freitag Schmuck aus einem Wohnhaus gestohlen und einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hebelten die unbekannten Täter zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür eines in der Kapellenstraße gelegenen Reihenhauses auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Sie schnappten sich Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro und flüchteten unerkannt. Zudem hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro an der gewaltsam aufgebrochenen Tür.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 erbeten.

Unbekannter schlägt zwei 18-Jährige,

Liederbach, „Heidesiedlung“, Freitag, 03.03.2023, 15:20 Uhr

(sun)Am Freitag wurden zwei 18-Jährige von einem Unbekannten in Liederbach angegriffen und verletzt. Die beiden 18-Jährigen fuhren mit einem Bus in Richtung Hofheim, als diese von einem unbekannten Mann angepöbelt wurden. Als sie gegen 15:20 Uhr an der Haltestelle „Heidesiedlung“ den Bus verließen, folgte ihnen der Unbekannte und sprach die beiden abermals an, woraufhin diese das Weite suchen wollten. Daraufhin versuchte der Fremde einen der beiden 18-Jährigen auf den Boden zu drücken und verletzte ihn nach einem Befreiungsversuch im Gesicht. Als dessen Freund helfen und dazwischen gehen wollte, schlug der Unbekannte auch ihm ins Gesicht, wobei der zweite 18-Jährige ebenfalls leicht verletzt wurde. Anschließend floh der Schläger in Richtung Heidesiedlung. Der Täter wurde als männlich, circa 1,80 Meter groß, etwa 18 Jahre alt und mit sportlicher Statur beschrieben. Er soll einen dunklen Oberlippen- und Kinnbart haben und eine helle, karierte Gucci-Basecap, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose und blau-grüne Nike-Sneaker getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen werden von der Polizei in Kelkheim gebeten sich unter der Rufnummer 06195/ 6749 – 0 zu melden.

Berauschte bei Verkehrskontrollen ertappt, Eschborn, Hauptstraße, Sossenheimer Straße, Samstag, 04.03.2023 bis Sonntag, 05.03.2023

(jn)Gleich drei Autofahrer hat die Eschborner Polizei am Wochenende bei zwei Verkehrskontrollen erwischt, die jeweils am Steuer eines Pkw unterwegs waren, obwohl sie zuvor berauschende Mittel konsumiert hatten oder starke Fahrauffälligkeiten aufwiesen. Am Samstag überprüften die Polizistinnen und Polizisten Verkehrsteilnehmer, die in der Mittagszeit in der Berliner Straße unterwegs waren. Neben einer Handvoll Gurt- und Handyverstöße ahndeten die Beamten auch einen 50-jährigen Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille anzeigte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der darauffolgenden Nacht richteten Eschborner Polizisten eine weitere Kontrollstelle in der Sossenheimer Straße in Eschborn ein. Zwar wurden hier im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr kaum Ordnungswidrigkeiten festgestellt, jedoch zwei Männer angehalten, die ersten Erkenntnissen zufolge berauscht waren. Bei einem 24-jährigen Wiesbadener Autofahrer reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain, zudem war auch Alkohol in seinem Atem wahrnehmbar. Er durfte die Beamten ebenso auf die Dienststelle begleiten wie ein 31 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis, der aufgrund seiner auffälligen Fahrweise angehalten worden war. Auf die Frage, ob der 31-Jährige zuvor Drogen, Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumiert hatte, wird die Auswertung einer Blutprobe Antworten bringen.

Opel bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Donnerstag, 03.03.2023, 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr

(jn)Bereits am zurückliegenden Donnerstag ist in Flörsheim an einem Opel Mokka ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro im Rahmen einer Unfallflucht entstanden. Der Wagen parkte zwischen 09:20 Uhr und 10:30 Uhr in der Wickerer Straße auf Höhe der Hausnummer 50, als er von einem unbekannten Autofahrer beschädigt wurde. Ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen, flüchtete der oder die unbekannte Verkehrsteilnehmer(in) unerlaubt von der Unfallstelle.

Nun ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.