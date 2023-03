Wiesbaden: Die Polizei-News

Rabiater Ladendieb mit Kind unterwegs, Wiesbaden,

Kirchgasse, Freitag, 03.03.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag hat ein Ladendieb in Begleitung eines Kindes einen

Ladendetektiv verletzt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 13:30 Uhr

beobachtete der Mitarbeiter des in der Kirchgasse gelegenen Kaufhauses, wie ein

Kind Ware an sich nahm und gemeinsam mit einem erwachsenen Begleiter ohne zu

bezahlen den Laden verließ. Dabei soll der Erwachsene dem Mädchen aktiv

signalisiert haben das Geschäft zu verlassen. Vor dem Geschäft sprach der

Ladendetektiv die beiden an und führte sie zu seinem Büro. Just in dem Moment,

als er die Personalien der beiden aufnehmen wollte, hätte ihn der Erwachsene mit

dem Ellenbogen geschlagen, woraufhin beide fluchtartig das Geschäft verlassen

hätten.

Es soll sich um einen 175 cm großen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben,

der mit einer schwarzen Jacke mit silbernen Applikationen am Rücken und einem

schwarzen Jogginganzug mit Silberstreifen bekleidet gewesen war. Weiterhin soll

er einen Kinderwagen mit sich geführt haben. Der Mitarbeiter beschrieb sein

Aussehen als „südländisch“. Das Mädchen sei etwa 5-6 Jahre alt gewesen und habe

bunte Kleidung getragen.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Taxi-Fahrer von Fahrgast angegangen, Wiesbaden-Biebrich,

Albert-Schweitzer-Allee, Sonntag, 05.03.2023, 06:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen kam in Wiesbaden ein Fahrgast einer Zahlung nicht nach und

schlug den betroffenen Taxi-Fahrer. Gegen 06:00 Uhr beförderte ein 60 Jahre

alter Taxi-Fahrer einen Fahrgast in die Albert-Schweitzer-Allee. Als er dem Gast

daraufhin den Preis genannt habe, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen,

in deren Verlauf er von dem Mann geschlagen worden sei. Anschließend habe der

Mann, ohne die offene Rechnung zu begleichen, das Taxi verlassen und sei in

einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Allee verschwunden. Zuvor soll

der Mann in Begleitung einer Frau gewesen sein und mit dieser einen Teil der

Taxi-Fahrt zurückgelegt haben. Der Täter soll etwa 27 Jahre alt und etwa 175 cm

groß gewesen sein. Er habe schwarze Haare sowie einen dunklen Vollbart gehabt

und „südländisch“ ausgesehen. Er sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet

gewesen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und Körperverletzung und nimmt

Hinweise zum Fahrgast unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Motorroller gestohlen, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Sonntag, 05.02.2023,

15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(sun)Diebe hatten es am Sonntagnachmittag auf ein Leichtkraftrad in Mainz-Kastel

abgesehen. Der später gestohlene Roller des Herstellers Sanyang wurde am Sonntag

zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in der Castellumstraße vor dem Hauseingang des

ansässigen Besitzers abgestellt. Das silber-blaue Leichtkraftrad war mit dem

Kennzeichen „093 JNN“ versehen. Der Wert des entwendeten Rollers wird auf circa

400 Euro geschätzt.

Hinweise werden bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegengenommen.

Teures Elektro-Fahrrad entwendet, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag,

04.03.2023, 00:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(ste)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wiesbaden

ein hochwertiges E-Bike. Am Samstagmorgen erstattete ein Mann bei der Polizei

Anzeige, da sein Fahrrad gestohlen worden war. Dieses hatte er in seinem

Hinterhof in der Dotzheimer Straße zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr abgestellt.

Das schwarze Fahrrad der Marke Cube im Wert von circa 3200 Euro, war in dem

Hinterhof mittels Schloss gesichert gewesen. Der Täter oder die Täterin gelangte

auf unbekannte Weise in den Hinterhof und durchtrennte das Fahrradschloss, ehe

er oder sie das Cube-Fahrrad entwendete und in unbekannte Richtung flüchtete.

Hinweise werden bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegengenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Kleidercontainer in Brand gesetzt, Bad Schwalbach, Heimbach, Forsthausstraße / Bergstraße, Montag, 06.03.2023, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Bad Schwalbach-Heimbach den Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand gesetzt und Sachschaden verursacht. Gegen 01:15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, da er den stark qualmenden Container an der Forsthausstraße, Ecke Bergstraße festgestellt hatte. Der Brand, bei dem Unbekannte den Inhalt mutmaßlich angezündet hatten, konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Hierfür musste der Container geöffnet werden. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unbekannte stehlen Baggerschaufel, Eltville-Erbach, Rheinallee, (Weinprobierstand), Donnerstag, 02.03.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 10:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche haben Diebe in Eltville-Erbach die Schaufel eines Baggers gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen suchten die Unbekannten den Erbacher Weinprobierstand in der Rheinallee auf. Zu diesem Zeitpunkt standen dort mehrere Baumaschinen. Der oder die Täter montierten an einem Bagger dessen Schaufel sowie an einer weiteren Arbeitsmaschine einen Schnellwechsler ab und flüchteten anschließend mit den Anbauteilen in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände summiert sich auf etwa 1.300 Euro. Wie die Täter die teils schweren Geräte abtransportierten, ist derzeit unklar.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Hochwertiges Werkzeug entwendet, Idstein, Schöne Aussicht, Donnerstag, 02.03.2023, 07:25 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 13:00 Uhr

(sun)Zwischen Donnerstag und Freitag haben Diebe in Idstein zugeschlagen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. In dem Tatzeitraum zwischen 07:25 Uhr und 13:00 Uhr am Folgetag verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu einem Baustellenfahrzeug in der Straße „Schöne Aussicht“ und entwendeten aus diesem Werkzeug mit einem Wert von circa 1.000 Euro. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

E-Bike aus Gartenhütte gestohlen, Taunusstein-Wehen, Silberbachstraße, Samstag, 25.02.2023, 11:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 14:00 Uhr

(sun)Am Samstag stellte ein Besitzer eines Mountainbikes gegen 14:00 Uhr fest, dass dieses im Verlauf der letzten Wochen in Wehen gestohlen worden war. Das schwarze Fahrrad der Marke Giant war in der sich im Garten des Bestohlenen befindlichen Gartenhütte in der Silberbachstraße abgestellt worden. Der Täter oder die Täterin gelangte auf unbekannte Art und Weise in den Garten und entwendete zwischen dem 25.02.2023 und dem 04.03.2023 das etwa 2.500 Euro teure Mountainbike und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 Hinweise entgegen.