Bergstrasse

Bürstadt: Polizei kontrolliert Shisha-Bar

Bürstadt (ots) – Eine Shisha-Bar in der Innenstadt kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Samstagabend (04.03.), gegen 23.30 Uhr.

Die Ordnungshüter bemerkten hierbei 28 Dosen Wasserpfeifentabak, die gebrochene

Steuersiegel aufwiesen sowie drei Dosen ohne jegliche Steuersiegel. Dem

Betreiber droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Tabaksteuergesetz.

Gorxheimertal-Trösel: An zwei Autos Spiegel abgefahren und geflüchtet

Im Zeitraum zwischen 18.00 und 19.30 am Sonntag (05.03.), beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer zwei in der Hauptstraße geparkte Fahrzeuge. An dem Opel und dem Fiat wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 1400 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

An der Unfallstelle wurde der Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen BMW bzw. BMW Mini. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Wald-Michelbach: Hoher Schaden durch Brand der Halle einer Gartenbaufirma

Wald-Michelbach (ots) – Kurz nach 19:30 Uhr am Samstagabend (04.03.) ging bei

der Rettungsleitstelle Bergstraße die Meldung über einen Scheunenbrand in

Wald-Michelbach ein. Die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer in der Halle mit

Unterstützung der Einsatzkräfte aus den Ortsteilen und aus Mörlenbach, sowie

einer Messeinheit aus Bürstadt, nach ca. einer Stunde löschen. Verletzt wurde

niemand. Die in der Halle abgestellten Traktoren und weitere landwirtschaftliche

Maschinen sind durch das Feuer zerstört worden. Die Schadenshöhe wird auf

mindestens 300.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermitttlungen zur Brandursache

erfolgen am Montag. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Samstag (04.03.), in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr

ereignete sich auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrum, im Bereich des

Parkhauses ein Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt

entfernte. Durch den Unfallverursacher wurde ein geparkter roter SUW beschädigt.

Der Sachschaden beträgt ca. 1500,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206 / 9440-0 in Verbindung zu

setzen.

Darmstadt

Darmstadt/Arheilgen: Kripo ermittelt nach mehreren Rollerdiebstählen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Arheilgen (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zwischen Samstag

(4.3.) und Sonntag (5.3.) zu mehreren Diebstählen sowie versuchten Diebstählen

von Motorrollern im Darmstädter Bereich.

Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jeweils einen Roller in der

Hermannstraße, Ruthsstraße, Vogelsbergstraße in Darmstadt sowie im Windhausweg

in Arheilgen.

Zudem versuchten Kriminelle erfolglos ein Zweirad in der Waldspirale und zwei

Roller in der Taunusstraße zu entwenden.

Die Kriminellen flüchteten nach den jeweiligen Taten unbemerkt. Ob die Taten

zusammenhängen, wird nun von den Kriminalbeamten geprüft. Hinweise zu dem

Verbleib der Roller und den Tätern, werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen am Samstag (04.03.),

zwischen 07:00 und 15:30 Uhr Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses

in der Straße „Am Alten Bahnhof“ ein.

Gewaltsam gelangten die ungebetenen Gäste in die Wohnung und durchwühlten im

Anschluss mehrere Räume. Nach aktuellen Ermittlungen zufolge, machten sie keine

Beute und suchten das Weite. Insgesamt entstanden Schäden, die auf mehrere

Hundert Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Roter Mercedes im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitagabend und Samstagmittag (03.-04.03.) rückte

ein roter Mercedes Oldtimer, der in einem Parkhaus in der Bad Nauheimer Straße

abgestellt war, in das Visier Krimineller.

Den Unbekannten gelang es unter Einwirkung von Gewalt in den Fahrzeuginnenraum

vorzudringen. Im Anschluss beschädigten sie nach jetzigem Kenntnisstand diverse

Teile der Innenausstattung des Fahrzeugs. Ob sie versuchten den Oldtimer zu

entwenden, ist noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Dennoch entstand

ein Schaden, der auf circa 3000 Euro geschätzt wird.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruch in Selbstbedienungsladen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Ein Zeuge alarmierte am Montagmorgen (6.3.) gegen 4.15 Uhr die

Polizei, nachdem er an einem Selbstbedienungsladen in der Frankfurter Straße

eine aufgebrochene Tür und zwei verdächtige Personen in unmittelbarer Nähe

bemerkte.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizisten des 3.

Polizeireviers Darmstadt zwei Tatverdächtige mit vollen Einkaufstüten im

Sensfelderweg antreffen und vorläufig festnehmen. Bei den Tatverdächtigen

handelte es sich um einen 34-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau. Die Beamten

stellten die entwendeten Lebensmittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen entließen die Polizisten die zwei Tatverdächtigen, die sich nun wegen

ihrer Tat rechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Mülleimerbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Sonntagabend (5.3.) fing gegen 18 Uhr ein Mülleimer in der

Eberstädter Straße vor einem Bekleidungsgeschäft an zu brennen. Passanten

alarmierten daraufhin die Feuerwehr und die Polizei. Das Feuer konnte daraufhin

durch die Feuerwehr gelöscht werden.

In der unmittelbaren Nähe des Mülleimers haben Passanten mehrere, dunkel

gekleidete Jugendliche gesehen, die sich von der Örtlichkeit entfernt haben

sollen, nachdem das Feuer ausbrach. Ob die Gruppe mit dem Brand in Zusammenhang

steht, muss nun ermittelt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wenn Sie Hinweise zu dem

Sachverhalt haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat

10) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Alsbach-Hähnlein: Berauscht und ohne Führerschein auf entwendetem Roller unterwegs / Polizei nimmt 15-jährigen vorläufig fest

Alsbach-Hähnlein (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt kontrollierten am

Sonntagvormittag (5.3.) gegen 11.30 Uhr einen Rollerfahrer in der

Sandwiesenstraße. Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass er

von seinem rechtmäßigen Eigentümer als entwendet gemeldet wurde. Die Polizisten

stellten das Kraftrad daher sicher.

Weil sich der Verdacht bei den Polizisten erhärtete, dass der 15-Jährige unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, verbrachten ihn die Polizisten zwecks

Blutentnahme auf das Polizeirevier. Anschließend übergaben die Beamten den

jungen Mann an die Erziehungsberechtigten.

Ober-Ramstadt: Räubergruppe entwendet Bargeld aus Gaststätte / Zeugenaufruf der Polizei

Ober-Ramstadt (ots) – Am Samstagabend (4.3.) betraten nach bisherigen

Erkenntnissen fünf Kriminelle gegen 19 Uhr eine Gaststätte im Breitensteinweg.

Mit Pfefferspray und einem Messer bewaffnet, forderten die Täter Bargeld von dem

Inhaber, der zu dem Zeitpunkt alleine in der Gaststätte war. Die Kriminellen

flüchteten anschließend mit mehreren Hundert Euro.

Die fünf Täter sollen circa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Alle

hatten dunkle Haare, waren schlank und dunkel bekleidet. Zudem waren sie bei der

Tat mit Tüchern maskiert.

Zeugen haben wenig später eine mehrköpfige Gruppe von Jugendlichen gesehen, die

mit einem Bus in Richtung Darmstadt weggefahren ist. Ob diese Gruppe mit der Tat

in Verbindung steht, muss noch geprüft werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Dienstag dem 28.02.2023 21:00 Uhr und Mittwoch dem

01.03.2023 16:00 Uhr wurde ein grauer VW Passat im Amselweg auf Höhe der

Hausnummer 36 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom

Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969

41210) zu melden.

DA-Bessungen: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit vom 03.03.2023 gegen 15:30 Uhr auf den 04.03.2023

gegen 11:00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Tesla in der Ludwigshöhstraße 2,

vor dem Bessunger Bezirksbad, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der

Verursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu

melden.

Spiegel beschädigt und weggefahren – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag dem 20.02.2023 um 13:00 Uhr und

Dienstag dem 21.02.2023 um 09:00 Uhr ereignete sich in der Darmstädter

Robert-Schneider-Straße auf Höhe des Mollerplatzes eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kollidierte – mutmaßlich beim Vorbeifahren – mit

dem Spiegel eines geparkten Opel (Farbe weiß) und entfernte sich im Anschluss

unerlaubt von der Unfallstelle. Der Spiegel des geschädigten Opel und ein

schwarzes Kunststoffstück des unbekannten Fahrzeuges wurden dabei von den

jeweiligen Fahrzeugen abgetrennt.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet

haben und weitere Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 –

41110

Zeugen gesucht – Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit

Darmstadt (ots) – Zwischen dem 20.02.2023 und dem 28.02.2023, kam es in der

Jägertorstraße 207 auf dem Gelände der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg zu

einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte auf dem Gelände einen Absperrpfosten, sodass

dieser beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom

Unfallort.

Gesucht werden Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können. Entsprechende Hinweise nimmt das

1.Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.: 06151-969-41110 entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, 02.03.2023, ereignete sich zwischen 08:00 Uhr

und 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem

Großraumparkplatz der Einkaufsmärkte Rewe, Aldi, Dm-Drogerie in der Rüdesheimer

Straße 123 C, 64285 Darmstadt. Der Renault Kangoo der Geschädigten wurde dabei

durch ein unbekanntes rotes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken am hinteren linken

Kotflügel touchiert. Wer weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum

Unfallhergang geben kann, wird hiermit gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter

der Rufnummer 06151-969 41210 zu melden.

Gross-Gerau

Trebur: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trebur nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17 Uhr am vergangenen Mittwoch (01.03.) und 19 Uhr am Samstag (04.03.) verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Marie-Curie-Straße. Bei ihrem Beutezug hatten sie es nach bisherigen Erkenntnissen auf Schmuck abgesehen, mit dem sie im Anschluss unerkannt das Weite suchten. Das Kommissariat 21/22 hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang aufgefallen? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Gernsheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 426 und Landesstraße 3112 – Acht Verstöße geahndet

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat im Laufe des Sonntags (05.03.) zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei acht Verstöße geahndet. Auf der Bundesstraße 426 Auf Höhe des Fängenhofes und der Landesstraße 3112 im Bereich der Rödenfeldschneise überprüften die Polizeikräfte zwischen 13.10 Uhr und 13.40 sowie 14.20 Uhr und 14.50 Uhr die Geschwindigkeit der durchfahrenden Fahrzeuge. Insgesamt waren acht Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs und fanden sich in der Kontrollstelle wieder. Darüber hinaus unterzogen die Streife sieben weitere Autos einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 98 km/h auf dem Tacho anstelle der erlaubten 70 km/h.

Ginsheim-Gustavsburg: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mit Geld suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch im Laufe des Freitags (03.03.) unerkannt das Weite. Zwischen 14 Uhr und 23 Uhr verschafften sich die Kriminellen auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung in der Darmstädter Landstraße. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Eindringlinge Bargeld und flüchteten anschließend. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Raunheim: Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls – 1.000 Euro Sicherheitsleistung erhoben

Ein 40 Jahre alter Mann und seine 42-jährige Begleiterin müssen sich nach ihrer Festnahme am Samstagabend (04.03.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Gegen 20.30 Uhr wurde das Duo durch Mitarbeiter eines Marktes in der Flörsheimer Straße dabei beobachtet, wie sie Alkoholika und Wurstwaren im Wert von rund 80 Euro entwenden wollten. Als die beiden durch den Ladendetektiv und den Marktleiter angesprochen wurden, wehrten sie sich durch Schlagen und Kratzen. Dem 40-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Er kam später jedoch wieder zurück und wurde wie die 42 Jahre alte Raunheimerin vorläufig festgenommen. Die beiden Zeugen wurden durch den Widerstand des Duos leicht verletzt. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro zur Sicherung des Verfahrens erhoben. Gegen die beiden wurde Strafanzeige erstattet.

Mörfelden-Walldorf: Berauscht am Steuer? Polizeistreife stoppt E-Scooter Fahrer

Weil er vermutlich berauscht auf einem E-Scooter unterwegs war, muss sich ein 25 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am späten Samstagabend (04.03.) in einem Verfahren verantworten. Gegen Mitternacht fiel der Mörfelder einer Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Industriestraße auf. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle bemerkte die Streife körperliche Anhaltspunkte beim Gestoppten, die eine Drogenbeeinfluss vermuten ließen. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Polizeikräfte, er reagierte positiv auf THC. Es folgte die vorläufige Festnahme und eine Blutentnahme auf der Wache. Der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. Sollte sich durch die Blutuntersuchung bestätigen, dass der 25-Jährige berauscht gefahren ist, drohen ihm ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Groß-Gerau: 25-Jähriger greift Polizeikräfte an und leistet Widerstand – Einlieferung in Fachklinik

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Samstagmittag (04.03.) im Zuge eines Polizeieinsatzes die eingesetzte Streife angegriffen und bei anschließenden Widerstandshandlungen einen Beamten im Gesicht verletzt. Nach seiner Festnahme wurde er in eine Fachklinik eingeliefert.

Gegen 12 Uhr wurde die Streife in die Schützenstraße gerufen, da sich der 25 Jahre alte Mann in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden schien. Bei Eintreffen der Polizei griff der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, unmittelbar das Streifenteam an. Im Zuge der anschließenden Auseinandersetzung verletzte er einen Polizisten durch einen Schlag ins Gesicht. Schließlich konnte er überwältigt und festgenommen werden. Im Anschluss musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde aufgrund seines psychischen Zustands dann in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn erstatteten die Polizeikräfte Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Widerstands.

Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Gernsheim: Alkoholisiert am Steuer – Streife nimmt 52-Jährigen vorläufig fest

Ein 52 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag (05.03.) mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. Gegen 0.30 Uhr am frühen Sonntag stoppte eine Streife der Polizeistation Gernsheim das Fahrzeug des Mannes im Bereich der Dammstraße. Bei der Überprüfung des Gernsheimers fiel den Polizeikräften leichter Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum drang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Für einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest brachte ihn die Streife im Anschluss auf die Wache. Dieser bestätigte, dass sich der 52-Jährige alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Es wurde ein Verfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt.

Mörfelden: Sattelzug mit Reifenpanne-Truckerin mit fast 1,6 Promille

Am Samstag (04.03.), gegen 19.00 Uhr, wurde auf Höhe des Parkplatzes „Steingrund-West“, an der A 5, zwischen der Anschlussstelle Zeppelinheim und der Anschlussstelle Langen, von mehreren Verkehrsteilnehmern ein Sattelzug mit einer Reifenpanne gemeldet, der die rechte Fahrspur blockierte.

Bei Eintreffen der Streife wurde bei der 62-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend einen Wert von 1,57 Promille an. Die Frau wurde zur Polizeiautobahnstation Südhessen verbracht und musste dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Lastwagen wurde von einem Ersatzfahrer nach der Reparatur weggefahren. Der Führerschein der 62-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Mörfelden-Walldorf: Katalysator ausgebaut – Wer hat etwas bemerkt?

Auf einen Katalysator im Wert von mehreren Hundert Euro hatten es Kriminelle vergangene Woche abgesehen. Zwischen 11.45 Uhr und 15.30 Uhr im Laufe des Mittwochs (01.03.) nutzten die bislang noch unbekannten Täter ein bislang noch unbekanntes Schneidwerkzeug, um das Auspuffteil abzutrennen und zu entwenden. Der braune Mazda war im Tatzeitraum im Bereich des Mönchbruchs abgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter möglicherweise Zeugen aufgefallen sind. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hofft deshalb auf Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0

Verdacht der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 3.3.2023 um 15:50 Uhr ein auffällig fahrender PKW gemeldet, welcher den Verdacht nahelegte, dass der Fahrzeugführer eventuell betrunken sein könnte. Der Verkehrsteilnehmer, welcher selber mit einem PKW unterwegs war, konnte dem Fahrzeug bis zum Ortsausgang in Trebur zum Parkplatz eines Lebensmittelmarktes folgen, wo er die Fahrzeugführerin bis zum Eintreffen der Streife aufhalten konnte. Die 58jährige Treburerin hatte nach ersten Aussagen bis zu diesem Zeitpunkt mindestens eine rote Ampel überfahren, war mehrfach in den Gegenverkehr gekommen, so dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten und wäre mehrfach beinahe nach rechts auf den Gehweg abgekommen. Der Grund für diese unkontrollierte Fahrweise war nach ersten Feststellungen mutmaßlich aber in einer medizinischen Ursache zu suchen, weswegen trotzdem eine Blutentnahme auf der Polizeistation durchgeführt wurde. Schlussendlich konnte durch die eingesetzten Beamten noch eine frische Beschädigung an der rechten Seite des blauen Peugeot 206 festgestellt werden, jedoch konnte der dazu passende Unfallort noch nicht ermittelt werden. Der Fahrtweg der Tatverdächtigen führte wahrscheinlich von der Anschlussstelle Bischofsheim bis nach Trebur. Die Polizei Groß-Gerau bittet um Meldungen von Personen, die durch die Fahrt der Tatverdächtigen gefährdet wurden, die Hinweise auf den oder die Unfallort/e geben können oder die Beobachtung hinsichtlich der Fahrweise gemacht haben.

Mörfelden-Walldorf: Kleinstmengen Rauschgift bei Kontrolle sichergestellt

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat in der Nacht zum Samstag (04.03.) eine 21 Jahre alte Frau und ihren 29-jährigen Begleiter vorläufig festgenommen und Kleinstmengen Rauschgift bei ihnen sichergestellt. Gegen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen fiel der Streife das Fahrzeug der beiden auf einem Parkplatz am Walldorfer Badesee auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Polizeikräfte deutlichen Cannabisgeruch, der aus dem Innenraum des Wagens drang. Rund 10 Gramm Marihuana, etwa 4 Gramm Haschisch sowie drei Joints stellten die Streife bei einer folgenden Durchsuchung sicher. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet.

Gemarkung Rüsselsheim, A 60, LKW-Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Alkoholeinfluss

Rüsselsheim (ots) – Am 04.03.2023 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der A 60

zwischen Rüsselsheim-Königstädten und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost ein

schwerwiegender Verkehrsunfall. In der Tangente zur A 67 kam ein 32-jähriger

LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf

der dortigen Brücke gegen die Schutzplanken. Der Sattelzug wurde dabei so stark

beschädigt, dass er die ganze Fahrbahn blockierte. Bei dem Fahrer konnte

Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Der LKW-Fahrer bleib bei

dem Unfall unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR. Aufgrund

der starken Beschädigung am Brückenbauwerk, muss die Autobahn an dieser Stelle

länger gesperrt werden. Der Fahrer wurde mit auf die Dienststelle genommen und

es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Für diese Fahrt wird er sich nun

strafrechtlich verantworten müssen.