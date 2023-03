Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Friedelsheim: BMW-Fahrer unter Einfluss von Amphetamin

Friedelsheim (ots) – Am 03.03.2023 gegen 23:30 Uhr befuhren Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim die BAB 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Nach kurzer Zeit fiel ihnen dabei ein in Schlangenlinien fahrender BMW auf, welcher anschließend an der Anschlussstelle Friedelsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der 44-Jährige zeigte bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnte zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Grünstadt: Alkoholisiert Einhandmesser mitgeführt

Grünstadt (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz in Strafverfahren rechtfertigen. Am gestrigen Sonntage gegen 15:00 Uhr wurde er als Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten mittels Alcotest fest, dass eine Atemalkoholkonzentration jenseits 1,1 Promille vorliegt. Ab diesem Wert gilt man laut Gesetz als Fahrer eines Kraftfahrzeugs als absolut fahruntauglich. Für die Blutprobenentnahme wurde der Mann zur Polizeiinspektion Grünstadt gebracht. Vor dieser Fahrt mit dem Streifenwagen führten die Polizisten eine Eigensicherungsdurchsuchung durch, welche ein Einhandmesser zutage förderte. Das Waffengesetz bestimmt, dass man ein solches Messer in der Öffentlichkeit nicht mit sich führen darf, weshalb es sichergestellt wurde.

Grünstadt: Betrunken und unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Deutlichen Alkoholgeruch stellten Polizeibeamte bei einem 34 Jahre alten Autofahrer fest, der in den frühen Morgenstunden des 04.03.23 in eine Verkehrskontrolle geraten war. Außerdem bemerkten die Polizisten eindeutige Anzeichen eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums. Sowohl Atemalkoholtest, als auch Drogen-Vortest verliefen aus Sicht des Mannes ungünstig, denn die Verdachtslage bestätigte sich in beiden Richtungen. Der Alcotest zeigte einen Wert über 1,1 Promille Atemalkoholkonzentration an, womit die gesetzlich festgelegte absolute Fahruntüchtigkeit erreicht war. Der Betäubungsmittelteststreifen verriet, dass der Verkehrsteilnehmer vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Ermittelt wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Auf seinen Führerschein wird der Mann eine Weile verzichten müssen.

Großkarlbach: Versuchter Einbruch

Großkarlbach (ots) – In der Zeit von 28.02.2023 bis 01.03.2023 kam es in Großkarlbach in der Straße „Oberer Wiesenrech“ zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Dies wurde der Polizei am vergangenen Freitag angezeigt. Durch unbekannte Täterschaft wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Warum die Tatausführung abgebrochen wurde, ist unklar. Hinweise zur Tat und Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):