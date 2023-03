Landau: Verkehrszeichen umgeknickt

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ca. 22-08.00 Uhr wurden in der Ostbahnstraße in Landau durch unbekannte Täter, zwei Metallpfosten mit den Verkehrszeichen Einbahnstraße und Verbot der Einfahrt sowie dem Zusatzzeichen Radverkehr frei und dem Straßenschild umgeknickt.

Die Metallpfosten wurden dermaßen beschädigt, dass ein Wiederaufstellen der Polizeibeamten nicht mehr möglich war. Durch die eingesetzten Beamten wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341/2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.