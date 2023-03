Beschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Freitag 04.03.2023 auf Samstag 05.03.2023 zwischen 23-05:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit einem harten Gegenstand die Frontscheibe von einem grauen VW, sowie die Heckscheibe von einem goldenen VW. Beide Fahrzeuge waren in der Roonstraße geparkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Betrugsmasche beim Fahrzeugverkauf

Ludwigshafen-Internet (ots) – Am Freitagabend (04.03.2023) gegen 18:30 Uhr kaufte eine 29-jährige Ludwigshafenerin über eine Internetseite ein Wohnmobil und überwies dem bislang unbekannten Verkäufer via Online-Zahlungsplattform 22.250 EUR.

Als die 29-Jährige an dem Verkaufstreffpunkt angekommen war, war der unbekannte Verkäufer, sowie das Wohnmobil nicht vor Ort. Bei der Zahlungsplattform handelte es sich um eine Fälschung, sodass sich die 29-Jährige die Geldsumme nicht zurückholen konnte.

Ladendiebstahl endet in JVA

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Nachdem ein 50-jähriger Mann am Samstag zunächst in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Oppau Lebensmittel entwendet hatte und sich daraufhin aus dem Markt entfernte, konnte dieser durch die Polizei in unmittelbarer Nähe festgestellt werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl besteht, woraufhin dieser in die JVA eingeliefert wurde.

Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Vormittag des 03.03.2023 kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Edigheimer Straße in Ludwigshafen-Oppau. Die Geschädigte hatte in diesem Zeitraum ihren Firmenwagen, einen Peugeot E Partner, auf dem Parkplatz geparkt.

Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie eine Eindellung im linken vorderen Bereich. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Betrunken mit Motorroller gestürzt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 03.03.2023 gegen 19:43 Uhr befuhr ein 64-jähriger Ludwigshafener mit seinem Leichtkraftrad die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum. Er fiel einem weiteren Verkehrsteilnehmer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Noch in der Mannheimer Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr gegen den Bordstein und stürzte. Er verletzte sich hierbei oberflächlich.

Sein Leichtkraftrad wurde entsprechend beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Der verunfallte Fahrer wurde im Anschluss zur ambulanten Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Leicht verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Nachmittag des 03.03.2023 kam es an einer Tankstelle in der Brunckstraße 101 in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach kollidierte ein 40-jähriger PKW Fahrer, beim Verlassen des Tankstellengeländes, mit einer 42-jährigen Radfahrerin aus Ludwigshafen.

Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen an ihrer linken Hand zu. Sie wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Brandstiftung an Personenkraftwagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Samstagmorgen 04.03.2023 gegen 02:45 Uhr, wurde ein in Vollbrand stehender Personenkraftwagen auf dem Giulini-Parkplatz in Rheingönheim gemeldet. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Gegen den Unbekannten wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Zeugen die Angaben bezüglich potenzieller Tatverdächtiger machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitag, den 03.03.2023, gegen 19:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Hauptstraße 239 in 67067 Ludwigshafen. Ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde wohl von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag, den 03.03.2023, gegen 13:25 Uhr, wurde mitgeteilt, dass in der Erich-Reimann-Straße die Seitenscheibe an einem geparkten Personenkraftwagen eingeschlagen worden sei. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände aus dem Personenkraftwagen entwendet.

Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.