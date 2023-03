Alkoholisiert mit dem PKW unterwegs

Großfischlingen (ots) – Am Samstag 04.03.2023 um ca. 22:05 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ein PKW gemeldet, welcher in Schlangenlinien zwischen Großfischlingen und Essingen unterwegs sei. Auf einem Feldweg konnten der besagte PKW und der Mitteiler festgestellt werden. Der Grund für die unsichere Fahrweise wurde schnell gefunden. Schon bei der Ansprache war starker Atemalkoholgeruch wahrnehmbar.

Der 52-jährige Fahrer aus Essingen hatte schließlich stolze 2,16 Promille. Auf Grund dessen musste dieser auf die Dienststelle sistiert werden, wo diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Als weitere Konsequenz wurde der Führerschein eingezogen und ein Strafverfahren wegen einer „Trunkenheit im Straßenverkehr“ eingeleitet.

Die zweifache Beleidigung

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 03.03.2023, kam es gegen 17 Uhr in der Marktstraße zu einem Polizeieinsatz. Eine 60-jährige Frau hatte in einer Bäckerei ihre Rechnung nicht bezahlt und eine Mitarbeiterin beleidigt. Die verständigten Polizeibeamten wurden vor Ort ebenfalls von der Dame beleidigt.

Ihr wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Sie wurde schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten Ingewahrsam genommen. Gegen die 60-Jährige wird nun u.a. wegen Beleidigung in zwei Fällen ermittelt.