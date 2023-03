Der Geschmack des Glücks – passend für jedes Osternest

Der Frühling ist da. Die Tage werden wieder länger. Wann hat man das letzte Mal das Farbenspiel am morgendlichen Horizont bewusst wahrgenommen? Der Körper erwacht aus dem Winterschlaf, verspürt Tatendrang und gerät in Feierlaune. Eis essen gehen, Schifffahrten und Tierparkbesuche – alles, was vom Winterschnee begraben worden war, kann nun wieder erlebt werden. Der Wunsch nach einem Tag voller Glück beim Hochseilklettern und Minigolfen mit Freunden und Familie geht in Erfüllung.

Die Ankunft des Frühlings bedeutet in der christlichen Tradition, dass Ostern gefeiert wird. Ostern bereitet Kindern seit jeher Freude, da man Zeit mit der Familie verbringt und es jede Menge gutes Essen gibt.

In vielen Ländern sind Eier das Symbol der Ostertradition: In Mexiko werden Los Cascarones zubereitet. Die Eierschalen werden bemalt und mit Konfetti oder Mehl gefüllt. In Südafrika hingegen ist eingelegter Fisch eine besondere Variante des Fischcurrys, die in vielen Haushalten das Ostermahl darstellt. Der süß-saure Geschmack des Gerichts ist dort jedem von der Kindheit bekannt. In Italien ist das Hefegebäck Colomba ein unverzichtbarer Bestandteil der Osterküche, der auf dem Tisch aller Italiener steht.

Erwachsene können es kaum erwarten, neben dem österlichen Genuss Neues zu erleben. Das simple Rezept zu Ostern lautet: „2x genießen – 1x zahlen“ mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock.

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2023 (UVP 44,90 €) ist mit dem Code HASE23-PR zum Sonderpreis für nur 18,90 € erhältlich. Pro gekauftem Block der Auflage 2023 gibt es einen Block gratis. Ab einem bestellten Exemplar erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 0800-8585085, kostenfrei aus allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der Schlemmerblock 2023 ist bis zum 01.12.2023 gültig.

Verlosung:

Metropolnews verlost Schlemmerblöcke 2023. Schreiben Sie uns bitte eine Email und nennen Sie die gewünschte Schlemmerblock-Region. Folgende Schlemmerblöcke stehen zur Auswahl:

Neustadt & Umgebung 2023

Bad Dürkheim & Umgebung 2023

Landau/Südliche Weinstraße & Umgebung 2023

Speyer/Germersheim & Umgebung 2023

Kaiserslautern & Umgebung 2023

Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis 2023

Rhein-Neckar Süd & Umgebung 2023

Mannheim & Umgebung 2023

Heidelberg & Umgebung 2023

Unsere Emailadresse: gewinnspiel@metropolnews.info. Die Verlosung endet am Freitag, 10.03.2023, 23:59 Uhr.

Wir wünschen Ihnen viel Glück. Im Falle eines Gewinns fragen wir nach Ihrer Anschrift.

Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass wir Ihre persönlichen Daten nur zur Gewinnbenachrichtigung benötigen und die Daten zeitnah nach Gewinnspielende löschen.