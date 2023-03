Mannheim-Käfertal: Handtaschen-Raub – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagabend kam es zwischen 20:45 Uhr – 21:15 Uhr zu einem

Raub an der Haltestelle Bensheimer Straße. Zunächst waren der 42-jährige

Geschädigte und der unbekannte Täter gemeinsam in der Straßenbahnlinie 5 in

Fahrtrichtung Käfertal unterwegs. Nach dem Aussteigen wurde der Geschädigte

unvermittelt von dem Unbekannten an der Schulter ergriffen und bekam zwei

Faustschläge gegen die Brust. Zudem wurde ihm seine graue Umhängetasche samt

Inhalt aus der Hand gerissen. Im Weggehen trat der unbekannte Täter nochmals den

Geschädigten. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35 Jahre alt,

etwa 165-170cm groß, hellhäutig, dunkle Haare, bärtig, bekleidet mit einer

Kopfbedeckung, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zeugen, die Hinweise zur

Tathandlung oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Mannheim, unter 0621-174 4444, in Verbindung zu

setzen.

Mannheim/Sandhofen: Rotlicht übersehen – 9000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Freitagvormittag, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 47-jähriger

BMW-Fahrer mit seinem Pkw die Frankenthaler Straße in Richtung Lampertheim. An

der Kreuzung zum Viernheimer Weg übersah der 47-Jährige das Rotlicht der

dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum

Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 44-Jährigen, die den Viernheimer Weg in

Richtung Schönau fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise keiner der

Fahrzeugführer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden

in Höhe von insgesamt ca. 9000,- Euro.

Mannheim – Fahrbahnsperrung nach Blockadeaktion in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Mannheimer

Innenstadt zu einer kurzfristen Blockadeaktion durch mehrere Personen. Hierbei

setzten sich um 18.30 Uhr drei Personen auf die Fahrbahn des Kaiserrings in Höhe

Friedrichsplatz und blockierten die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof. Zwei von

ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Da sich die Personen trotz

Aufforderung nicht vor der Fahrbahn entfernten, mussten sie durch Polizeikräfte

von der Fahrbahn gelöst und anschließend weggetragen werden. Die Blockadeaktion

war bis um 19.25 Uhr beendet und die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof wieder

freigegeben. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen

des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Mannheim-Käfertal: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit

ihrem Fiat 500 die Straße Auf dem Sand. An der Kreuzung zur Oberen Riedstraße

übersah sie die vorausfahrende 58-jährige Skoda-Fahrerin, welche aufgrund der

Verkehrssituation ihren Pkw verlangsamen musste. In der Folge fuhr die

25-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf den Skoda-Fabia auf.

Die Skoda-Fahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht am Arm und

musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fiat 500 entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Der Schaden am Skoda

Fabia beläuft sich auf 2.000 EUR.