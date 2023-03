Schriesheim: Bombendrohung Schriesheim / Matheisemarkt

Rhein-Neckar-Kreis, Schriesheimm (ots) – Beim Polizeirevier Weinheim ging

telefonisch eine Bombendrohung mit Bezug zum derzeitig stattfindenden

Mathaisemarkt ein. Zahlreiche Polizei- sowie Rettungskräfte befinden sich

momentan im Einsatz. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung ergaben sich nicht.

Die Ermittlungen zu dem Anrufer dauern an.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L530 – Fahrzeug überschlägt sich

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmittag gegen 14 Uhr, befuhr ein

21-Jähriger die L530 von Helmstadt kommend in Richtung Epfenbach. Mutmaßlich auf

Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve von der

Fahrbahn ab. Durch das Entgegenlenken überschlug sich der VW Passat mehrfach und

kam nach etwa 50 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der junge Fahrer

konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und trug nur leichte

Verletzungen, in Form von Schürfwunden, davon. Am Fahrzeug entstand Totalschaden

in Höhe ca. 2.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Zwei Fahrzeuge der

Freiwilligen Feuerwehr Epfenbach, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren

an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des

Fahrzeugs musste die L530 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme

erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

Hockenheim-Talhaus: Vorfahrt missachtet

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr,

ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Duttweiler Straße /

Talhausstraße mit zwei Pkw. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin, welche von der

Duttweiler Straße auf die Talhausstraße einfahren wollte, missachtete die

Vorfahrt eines 46-jährigen Citroen-Fahrers, welcher die Talhausstraße in

Richtung Hockenheim befuhr. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, so

dass die Verkehrsregelung über Verkehrszeichen erfolgte. Bei dem Zusammenstoß

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000.- Euro, verletzt wurde niemand.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Pizzeria – Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag

auf Samstag in eine Pizzeria in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter

hebelten das Fenster der Gaststätte auf. Nach dem Einsteigen entwendete die

Täterschaft Bargeld und verließ auf demselben Weg wieder die Örtlichkeit. Das

Polizeirevier Wiesloch ermittelt und sucht Zeugen, welche zur relevanten Zeit

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/57090 zu melden.

BAB 6/Mannheim: Unfall – zwei Personen leicht verletzt

BAB 6/Mannheim (ots) – Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf der

BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der

Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger

Audifahrer wollte zunächst einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW

überholen, übersah hierbei einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW. Der

Audifahrer wich im letzten Moment nach rechts wieder aus und verlor die

Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in Schleudern. Der Audi kollidierte erst

mit der rechten, dann mit der linken Leitplanke und blieb schlussendlich auf dem

linken Fahrstreifen stehen. Der 19-jährige Fahrer sowie eine Beifahrerin wurde

leicht verletzt und kamen in ein örtliches Krankenhaus. An dem Audi entstand

Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. An der Leitplanke etwa in Höhe von

1.000 Euro. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in

Richtung Heilbronn blieb bis 14:45 Uhr ab dem Kreuz Mannheim gesperrt. Der

Verkehr wurde über die BAB 656 abgeleitet. In der Spitze kam es zu einem

Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Im Einsatz befanden sich der

Rettungsdienst, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, sowie die

Feuerwehr und die Polizei. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei

Mannheim.

Östringen (Landkreis Karlsruhe): Kurzzeitige Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrades

Mannheim (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt wollten Beamte des Polizeireviers

Wiesloch einen Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Kreisstraße 3520 zwischen

Östringen und Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) kontrollieren. Nach Erkennen des

Streifenwagens wendete der Fahrer das Kleinkraftrad abrupt auf der Fahrbahn und

versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierzu bog er in einen Waldweg ein

und flüchtete in westliche Richtung in den Bereich des Schützenhauses Östringen.

Im dortigen Bereich konnte der Fahrer schlussendlich gestoppt werden und einer

Kontrolle unterzogen werden. Die Verfolgungsfahrt dauerte nur wenige Minuten an

auf einer Länge von knapp drei Kilometern.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass das angebrachte

Kennzeichen entwendet war und der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

ist.

Beim Abstellen des Kleinkraftrades touchierte dieses noch den Funkstreifenwagen

im Frontbereich, so dass es zu einem geringen Sachschaden kam.

Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Inwieweit technische Veränderungen

vorgenommen wurden, bedarf der weiteren Ermittlungen. Diese haben das

Polizeirevier Wiesloch und der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Bundesstraße 535, Gem. Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis): Lkw löst Höhenkontrolle des Tunnels aus

Plankstadt (ots) – Aufgrund einer fehlerhaften Beladung löste am Freitagmittag,

kurz nach 11 Uhr, die Höhenkontrolle des Tunnels bei Plankstadt auf der

Bundesstraße 535 in Fahrtrichtung Heidelberg aus. Als die Beamten vor Ort

eintrafen, stellten sie noch vor der Tunneleinfahrt einen Lkw fest, der auf

dessen Ladefläche einen Bagger transportierte. Zusammen mit weiteren Kräften des

Verkehrsdienstes wurde die genaue Höhe des Transports ermittelt. Diese betrug an

der höchsten Stelle eine stolze Höhe von 4,66 Meter. Die maximale

Durchfahrtshöhe im Tunnel beträgt aber lediglich 4,00 Meter.

Durch die automatische Höhenmessung vor der Tunneleinfahrt konnte so ein

größerer Schaden bei der Durchfahrt im Tunnel noch verhindert werden.

Im Folgenden wurde der Bagger anderweitig auf der Ladefläche festgemacht, so

dass nun ein gefahrloses Befahren der Tunnelröhre möglich war und der Transport

seine Fahrt weiter fortsetzen konnte.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Durchfahrt des Tunnels in Fahrtrichtung

Heidelberg bis 11:35 Uhr gesperrt.

Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen haben die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gullydeckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Dielheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, stellte ein aufmerksamer

Zeuge fest, dass unbekannte Täter in der Straße „Aschbach“ drei Gullydeckel aus

der Verankerung gehoben hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstanden keine

Sachschäden und es kam zu keinen Gefährdungen. Durch das Vorgehen der Täter

entstand eine Gefahrenstelle für Personen und Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt

daher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, welche

Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0

beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.