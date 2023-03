Vermeintliche Explosionen im Bereich der Innenstadt

Am Sonntag den 05. März 2023 wurden im Zeitraum von 00:41 – 02:21 Uhr mehrere laute Knallgeräusche sowie starke Erschütterungen im Bereich der Bad Kreuznacher Innenstadt festgestellt. Der Bereich wurde umgehend durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach sowie weiterer Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Mainz abgesucht. Hinweise zum Verursacher / zur Verursacherin konnten nicht erlangt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte jedoch auszuschließen sein, dass die vermeintlichen Explosionen in einem strafrechtlichen Zusammenhang stehen.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Ursache des Knalls bzw. der Erschütterung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bad Kreuznach 0671 8811-110 in Verbindung zu setzen.

Widerstand nach Körperverletzungsdelikt – Solidarisierung Dritter

Am Sonntag den 05. März 2023 kam es gegen 02:35 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach. Im Rahmen des Einsatzes konnten zwei 19- und 24-jährige Beteiligte angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden augenscheinlich alkoholisierten Personen versuchten sich mehrfach der Kontrolle zu entziehen, woraufhin sich ihnen ein Polizeibeamter in den Weg stellte. Der 24-Jährige griff diesen daraufhin unvermittelt mit Schlägen an. Der weitere Angriff konnte durch einen gezielten Faustschlag eines zweiten Polizeibeamten unterbunden werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen solidarisierte sich eine mehrköpfige Personengruppe mit den beiden vorgenannten Beteiligten und störte die Aufnahme des Sachverhaltes. Nur unter Hinzuziehung mehrerer Kräfte aus dem Polizeipräsidium Mainz konnte die Lage beruhigt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an.

Raub eines Fanschals am Europaplatz – Zeugen gesucht

Am Samstag den 04. März 2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Raub im Bereich des Europaplatzes in Bad Kreuznach. Der 32-jährige Geschädigte befand sich nach der Fußball-Bundesligabegegnung 1. FSV Mainz05 – TSG Hoffenheim fußläufig am Bahnhof in Bad Kreuznach, als er im Bereich des Taxistandes von hinten angegriffen wurde. Die bislang unbekannten Täter stießen den Geschädigten zu Boden, traten mehrfach gegen dessen Kopf und entrissen ihm seinen mitgeführten Mainz05-Fanschal. Im Anschluss flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige wurde im Nachgang aufgrund seiner Verletzungen in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-110.

Mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs

Am Samstag, dem 04.03.2022 um 20:15 Uhr, stellte eine Funkwagenbesatzung der Polizei Kirchheimbolanden einen 17-jährigen, aus dem Donnersbergkreis stammenden, Fahrzeugführer auf einem E-Scooter im Stadtgebiet Kirchheimbolanden fest. An diesem war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht, welches seit dem 01.03.23 keine Gültigkeit mehr besitzt. Zwecks Unterbindung der Weiterfahrt wurde das Elektrokleinstfahrzeug sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei Kirchheimbolanden weist darauf hin, dass am 01.03.2023 das neue Versicherungsjahr für Kleinkraftfahrzeuge begonnen hat. Versicherungskennzeichen laufen generell nach einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr ab. Daher müssen die Fahrzeuge für das neue Versicherungsjahr angemeldet werden. Die Farbe der Versicherungskennzeichen für 2023 ist schwarz. Fahren ohne ein gültiges Kennzeichen stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wurde am Samstag, dem 04.03.2023 gegen 18:34 Uhr, durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über einen vor ihm Schlangenlinien fahrenden Autofahrer informiert. Daraufhin konnte der 41-jährige, aus dem Landkreis Alzey-Worms stammende Fahrzeugführer, in der Hitzfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Zusammenfassend wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kirn, Berliner Platz (ots)

Am Freitag, dem 03.03.2023 wurde im Zeitraum von 07.50 Uhr bis 13.30 Uhr ein in Kirn auf dem Parkplatz Berliner Platz, gegenüber der Berufsschule geparkter PKW beschädigt. Vermutlich beim Wenden beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den vorwärts in einer Parktasche geparkten PKW an dessen Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.