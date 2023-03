Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) – Am vergangenen Freitag wurde in der Zeit

zwischen 22:20 und 23:00 Uhr in der Lauterecker Hauptstraße ein Mountainbike der

Marke „Galano“ entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit unverschlossen in der Nähe

des Stadthauses abgestellt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen

gemacht haben, welche mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 911 0 mit der Polizeiinspektion

Lauterecken in Verbindung zu setzen. |pilek

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 01:42 Uhr wurde ein

25-jähriger Mann in der Klosterstraße einer Personenkontrolle unterzogen,

nachdem zuvor Marihuanageruch durch die Beamten wahrgenommen werden konnte. Auf

dem Boden wurden vor dem Mann drei gerauchte Joints festgestellt, deren Konsum

er zugab.|wey

Notdurft verrichtet und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 03.03.2023, gegen 23:40 Uhr handelte sich ein

22-jähriger Mann Ärger ein, da er seine Notdurft mitten in der

Marktstraße/Fußgängerzone verrichtete. Ihm wurde durch die Einsatzkräfte ein

Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Daher wurde der Mann in

Gewahrsam genommen, was diesen veranlasste, die Einsatzkräfte zu beleidigen. Bei

der Verbringung in den Gewahrsamsbereich versuchte der Mann zudem einem Beamten

gegen den Kopf zu treten, was jedoch misslang. Da der Mann unter deutlicher

alkoholischer Beeinflussung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.|wey

Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum von Freitag, 03.03.2023, 21:30 Uhr bis

Samstag, 04.03.2023, 06:10 Uhr parkte ein 48-jähriger Mann den PKW auf einem

Parkplatz in der Straße Am Gusswerk in Kaiserslautern. Als er wieder an seinen

PKW zurückkehrte, stelle er aufgrund der Geräusche des PKW fest, dass bisher

unbekannte Täter mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator entfernt hatten.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per E-Mail an

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Verstoß gegen das Waffengesetz / Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 04.03.2023, gegen 23:31 Uhr wurde ein

37-jähriger Mann in der Straße Schuhmacherwoog einer Kontrolle unterzogen,

nachdem er zuvor die dort geparkten PKW ausspähte. Hierbei wurden bei dem Mann

eine Machete und ein Baseballschläger aufgefunden und sichergestellt. Da gegen

den Mann ein Haftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.|wey

Mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 04.03.2023, gegen 09:45 Uhr wurde ein

59-jähriger Mann in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem

er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an

dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem war

der Mann mit 0,78 Promille alkoholisiert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt

und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 12:08 Uhr wurde eine 45-jährige Frau in der

Richard-Wagner-Straße einer Kontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit einem

E-Scotter fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem E-Scooter kein

gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem stand die Frau unter dem

Einfluss von Betäubungsmittel. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die

Weiterfahrt untersagt. Mehrere Strafverfahren wurden gegen die Frau eingeleitet.

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 01:50 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann in der

Mainzer Straße mit seinem PKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde

festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 01:54 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der

Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem

E-Scooter fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,90

Promille alkoholisiert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 02:10 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der

Raiffeisenstraße mit seinem PKW einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde

festgestellt, dass der Mann mit 2,15 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ihm die

Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, 05.03.2023, gegen 03:39 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann mit seinem

PKW in der Barbarossastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der

Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit 0,56 Promille alkoholisiert war.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.|wey

Berauschte E-Sccoter Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 03.03.2023, gegen 19:56 Uhr wurde ein

30-jähriger Mann in der Richard-Wagner-Straße auf einem E-Scooter fahrend

festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Mann wurden in der Folge

Anhaltspunkte auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Ein

Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt

untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wird hierüber

ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 00:48 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher in

der Fackelstraße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und einer Kontrolle

unterzogen. Bei dem Jugendlichen ergaben sich Hinweise auf den Konsum von

Alkohol, was ein Alkotest mit 1,84 Promille bestätigte. Ihm wurde die

Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wird

hierüber ebenfalls in Kenntnis gesetzt. |Wey

Mehrere abgelaufene Versicherungskennzeichen festgestellt – auf Grün folgt Schwarz

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden durch die beiden

Stadtinspektionen Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge festgestellt, für die der

Versicherungsschutz abgelaufen war. In diesem Zusammenhang wird darauf

hingewiesen, dass seit dem 01. März neue Versicherungskennzeichen benötigt

werden. Die grünen müssen durch die neuen schwarzen Versicherungskennzeichen

ausgetauscht werden. https://s.rlp.de/Snlpr (ADAC). Wird dies versäumt, macht

man sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.|Wey

Versuchte räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag, 03.03.2023, gegen 23:15 Uhr traten vier bis

fünf Männer an einen in der Pariser Straße geparkten PKW heran, welcher voll

besetzt war. Sie sprachen den Fahrer des PKW an und forderten die Herausgabe von

Bargeld. Da die Insassen hieraufhin nicht reagierten, wurde durch einen der

Männer Pfefferspray in den Innenraum des PKW gesprüht. Hieraufhin flüchteten die

Männer mit einem silbernen PKW mit KL Kennzeichen in unbekannte Richtung. Nach

Angaben der Geschädigten sollen die Männer zwischen 18-22 Jahre alt, ein

südländisches Aussehen haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Durch das

Pfefferspray erlitten vier der PKW Insassen leichte Verletzung und wurden zur

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter

geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369-2620 oder per Mail an

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden. |Wey