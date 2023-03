Frankfurt – Nordend: Beschmutzung des Landeswappens einer konsularischen Auslandsvertretung

Frankfurt (ots) – Am Freitagvormittag (03.03.2023) gegen 11:40 Uhr verständigte

eine konsularische Auslandsvertretung in der Eschenheimer Anlage die Polizei und

teilte mit, dass das Landeswappen auf ihrem Gelände mit einer Substanz, bei der

es sich augenscheinlich um Ketchup handeln könnte, beschmiert worden sei.

Nach Einsichtnahme in die Überwachungskamera stellten die Beamten fest, dass

gegen 00:50 Uhr eine Person mit schwarzer Oberbekleidung die Verschmutzung des

Wappens durch das Werfen einer Substanz verursacht haben könnte.

Die Verunreinigung des Wappens konnte in der Folge durch Mitarbeiter der

konsularischen Vertretung beseitigt werden.

Frankfurt – Schwanheim: Verfolgungsfahrt samt Festnahme

Frankfurt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05. März 2023) kam es

auf der Rheinlandstraße zu einer Verfolgungsfahrt eines mit drei Personen

besetzten Kleinkraftrades. Zwei der drei Personen konnten im Bereich „An der

Herrenwiese“ festgenommen werden.

Gegen 00:30 Uhr fiel einer Funkstreife auf der Rheinlandstraße in Fahrtrichtung

Alt-Schwanheim ein mit drei Personen besetztes Kleinkraftrad auf. Aufgrund

dessen sollte der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrzeugführer nicht und

flüchtete auf der Straße „Alt – Schwanheim“ über den „Ferdinand-Dirichs-Weg“ bis

zum „Harthweg“. In Höhe des Hauses „Harthweg 52“ geriet der Motorroller aufgrund

des verengten Gehweges ins Schleudern. Dabei stürzten die beiden Mitfahrer (18

und 19 Jahre) zu Boden und verletzten sich leicht. Der Fahrzeugführer setzte

seine Flucht jedoch unbeirrt fort. Auch die Mitfahrer versuchten daraufhin, zu

Fuß weiter zu flüchten, was durch das rasche Eingreifen der Beamten verhindert

werden konnte.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Roller in der Straße „An

der Herrenwiese“ festgestellt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte

festgestellt werden, dass das Fahrzeug seit dem 14. März 2023 zur Fahndung

ausgeschrieben war.

Die beiden festgenommenen männlichen Tatverdächtigen wurden zunächst zu einer

Polizeidienststelle gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten beide wieder auf

freien Fuß.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang negativ.

Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

ereignete sich am Samstagmorgen (04.03.2023) auf der Bundesautobahn 3 in

Fahrtrichtung Würzburg. Alle sechs Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren der 42-jährige Fahrer eines VW Touran und

der 34-jährige Fahrer eines Ford Focus gegen 05:05 Uhr die Bundesautobahn 3 in

Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Frankfurt Süd und

Offenbacher Kreuz setzte der 38-jährige Fahrer eines Mercedes GLC zum Überholen

an und touchierte dabei den VW Touran. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge ins

Schleudern. Der VW Touran kollidierte mit der Betongleitwand und kam auf dem

rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Mercedes kollidierte mit dem Ford Focus,

überschlug sich mehrfach und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nach

Angaben der Unfallbeteiligten konnte sich der 38-Jährige selbstständig aus dem

Fahrzeug befreien und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Nach der

Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort blieben sowohl der 42-jährige

Fahrer des Touran als auch der 34-jährige Fahrer des Ford Focus sowie dessen

34-jährige Ehefrau und die beiden Kinder (8 und 6 Jahre) unverletzt.

Im Laufe des gestrigen Tages meldete sich dann der 38-jährige Unfallflüchtige

bei der Polizeistation Heppenheim und gab sich als verantwortlicher

Fahrzeugführer des vorangegangenen Unfalls aus.

Für die Unfallaufnahme und die damit verbundenen Maßnahmen war die BAB 3 in

Fahrtrichtung Würzburg bis 06.45 Uhr voll gesperrt. Der Rückstau betrug in

dieser Zeit bis zu 3 Kilometer.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Gallus: Lichtbild überführt Einbrecher

Frankfurt (ots) – Am Freitagabend (03.03.2023) meldeten Zeugen der Polizei einen

Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Kölner Straße. Fahndungsmaßnahmen führten

zur Festnahme des Täters.

Gegen 19:00 Uhr bemerkten die Zeugen eine eingeschlagene Fensterscheibe im

Bereich der Kölner Straße. Bei genauerem Hinsehen bemerkten die Zeugen einen

Mann in einem Gebäude, der offensichtlich durch das nun eingeschlagene Fenster

in ein Firmengebäude eingestiegen war. Nachdem die Polizei alarmiert wurde und

vor Ort eingetroffen war, war der Einbrecher jedoch bereits geflüchtet. Die

Zeugen übergaben den eingesetzten Kräften neben einer detaillierten

Personenbeschreibung auch ein mit dem Smartphone angefertigtes Foto des Täters.

Im Zuge der Fahndung trafen die Beamten im Nahbereich auf einen Mann, der sowohl

der Beschreibung als auch dem Lichtbild entsprach.

Der 55-jährige Tatverdächtige hatte bei seiner Festnahme kein Diebesgut bei

sich. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls

verantworten.

Frankfurt – Hausen: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots) – (lo) Ein 12-jähriger Junge ist am Freitagmittag (03. März

2023) bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Höhe der U-Bahn-Haltestelle

„Industriehof“ schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 59-jährige Fahrerin eines VW-Polo gegen

13.35 Uhr die Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße in Richtung

Breitenbachbrücke. In Höhe der U-Bahn-Haltestelle „Industriehof“ lief der

12-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. In diesem Moment erfasste ihn die

VW-Fahrerin mit der Fahrzeugfront. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert

und blieb verletzt liegen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein nahe

gelegenes Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Sie erlitt jedoch einen Schock.

Der VW Polo wurde von den Einsatzkräften sichergestellt. Ein Gutachter ist

hinzugezogen worden.

In der Zeit von ca. 13:50 Uhr bis 17:00 Uhr war eine Umleitung des Verkehrs

erforderlich.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Heddernheim: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (lo) Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der

Antoninusstraße ist gestern Abend (02. März 2023) ein 68-jähriger Mann ums Leben

gekommen.

Gegen 19.35 Uhr meldeten mehrere Zeugen ein Feuer im 5. Obergeschoss eines

Wohnhauses. Die eingesetzten Einsatz-/ Rettungskräfte konnten den Brand schnell

löschen und die Personen aus den umliegenden Wohnungen evakuieren. Im Rahmen der

Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte den Mieter der Wohnung mit

Brandverletzungen leblos auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte fahrlässige Brandstiftung durch den

68-Jährigen die Ursache für den Brand gewesen sein.

Der Gesamtschaden wird nach vorläufigen Schätzungen auf mindestens 150.000 Euro

geschätzt.