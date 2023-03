Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Lauterbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, befuhr ein 25 jähriger Mann aus Grebenhain mit seinem VW Golf die K 87 von Lauterbach nach Stockhausen.

Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Fulda gebracht.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Alleinunfall mit Sachschaden

Friedewald – Am 03.03.23 gegen 16.15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Heringer mit seinem Pkw die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal. Ca. 300 Meter vor der Abfahrt zur BAB 4 kam der Heringer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 8200,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 04.03.2023, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr, stellte ein Fahrzeugführer aus Düsseldorf seinen roten Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz des TEDi-Marktes in der Homberger Straße ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ein- oder Ausfahren den ordnungsgemäß zum Parken abgestellten Pkw seitlich und flüchtete anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Alleinunfall auf der Autobahn A 66 – Pkw überschlägt sich

Neuhof (ots)

Am Samstagmorgen (04.03.), gegen 07:15 Uhr, ereignete sich auf der A 66 zwischen Neuhof-Nord und Fulda-Süd ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 23-Jähriger aus Petersberg mit seinem Skoda Octavia die A 66 aus Richtung Frankfurt / Main kommend in Fahrtrichtung Fulda.

Aus bisher unbekannter Ursache kam er kurz nach der Anschlussstelle Neuhof-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen sich dort befindlichen Graben, stieß an einen Wasserdurchlasskanal und wurde wieder zurück auf die Autobahn geschleudert, wo sich der Pkw letztlich überschlug. Der 23-jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren ein Notarzt-, ein Rettungswagen, ein Abschleppdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die beiden Fahrstreifen der A 66 in Richtung Fulda mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkws gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro

Auffahrunfall

Am Freitag, 03.03.2023, 14:50 Uhr, kam es auf der B 254 von Lauterbach in Richtung Angersbach in Höhe der Abfahrt Helmesmühlen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein 33-jähriger aus einem Lauterbacher Stadtteil fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das vor ihm verkehrsbedingt wartende Fahrzeug einer 56-jährigen Lauterbacherin auf. Beide blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den Pkw auf insgesamt EUR -5.000,-.

Folgeunfall im Gegenverkehr

Zeitgleich zum oben genannten Verkehrsunfall kam es zu einem Folgeunfall im Gegenverkehr. Ein 48-jähriger Wartenberger befuhr mit seinem VW-Bus die 254 aus Richtung Angersbach in Richtung Lauterbach. Vor ihm fahrende Fahrzeuge bremsten aufgrund des Auffahrunfalls im Gegenverkehr ab. Der VW-Bus-Fahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Baum.Er kam neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von EUR -3.500,-. Vom Zeitpunkt des Unfalles bis zur Bergung des Fahrzeuges musste die B 254 in beide Richtungen gesperrt werden.

Unfall mit Sachschaden L 3079

Am Donnerstag kam es auf der Landstraße 3079 in Höhe der Abfahrt Zell zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 24-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrem Mini-Cooper die Landstraße und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 19-jähriger Ford-Fahrer aus Steinau zu spät und fuhr einem vor ihm fahrenden 3er BMW, an dessen Steuer ein 20-jähriger Mann aus Neuhof saß, auf. Der BMW wurde dabei auf den Mini aufgeschoben, an allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei dem Unfall wurde zusätzlich ein entgegenkommender Hyundai i30 eines 59-jährigen Großenlüderers durch herumfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Unfall mit Personenschaden

Am Donnerstag kam es gegen 08:15 Uhr an der Einmündung Einhardstraße/Wiener Straße zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 50-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem VW die Wiener Straße „bergauf“ und wollte nach links in die Einhardstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommen Radfahrer, einen 21-jährigen Fuldaer. Die Fahrzeuge kollidierten, der Radfahrer wurde mit Verdacht auf Arm- und Beinfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gefertigt:

Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Am Freitag (03.03.) gegen 13:40 Uhr, befährt ein 28-jähriger Mann aus Hünfeld mit seinem Pkw die L3176 aus Michelsrombach kommend in Richtung Hünfeld. Hierbei übersieht der Fahrzeugführer den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Hünfeld, welcher nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen will. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wird der Pkw des 48-jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und es kommt zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw, eines 65-jährigen Mannes aus Alsfeld. An den Fahrzeugen enstand ein Gesamtschaden von 85.000,00 Euro. Alle drei Fahrzeugführer wurden durch die Zusammenstöße verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die L3176 voll gesperrt werden.