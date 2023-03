Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Wer sah das mutmaßliche Autorennen – Offenbach / Stadion

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr soll sich der 26-jährige Fahrer eines schwarzen Audi mit dem Fahrer eines goldenen Mercedes AMG ein illegales Rennen geliefert haben. Die Autos sollen mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern auf der Bieberer Straße unterwegs gewesen sein. In Höhe des Stadions kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Poller. Der Fahrer ließ seinen Wagen stehen und flüchtete in Richtung Bieber. Den Fahrer des Audi konnte die Polizei noch an der Unfallstelle festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen, insbesondere zum Fahrer des Mercedes, dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-8098-1234 zu melden.

Rotlicht missachtet: Fahrer flüchtet – Rodgau

Am Freitag gegen 15:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung K 174 / Rodgau-Ringstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines dunklen Pkw kam aus Richtung Dietzenbach. Er soll eine rote Ampel überfahren haben und ist anschließend mit einem weißen VW Polo zusammengestoßen. Danach sei er in Richtung Jügesheim geflüchtet. Die Polizei in Heusenstamm sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06104 69080 melden können.

Motorradfahrerin tödlich verletzt – Schöneck

Am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3009, zwischen Nidderau Windecken und Schöneck Kilianstädten zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Nidderau geriet in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache mit ihrer Honda in den Gegenverkehr, wo sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammenstieß. Die junge Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landesstraße 3009 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.