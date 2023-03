Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Geldautomat in Bad Homburg gesprengt

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße Tatzeit: Samstag, 04.03.2023, 04:23 Uhr

Am Samstag, den 04.03.2023, wurde der Geldautomat der Commerzbank in der Louisenstraße in Bad Homburg gesprengt. Durch mehrere Anwohner wurden um 04:25 Uhr zwei Explosionen gemeldet. Mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen flüchteten anschließend in einem unbeleuchteten, schwarzen Fahrzeug in Richtung Thomasbrücke. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Zeugenaussagen um einen Audi oder Mercedes gehandelt haben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Täter mittels Festsprengstoff versuchten, den Geldautomaten aufzusprengen. Dies gelang jedoch nicht. Personen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Am Gebäude und Inventar der Bank entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Sachbeschädigung an einer Vielzahl von Fahrzeugen

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Innenstadtbereich Tatzeit: Sonntag, 05.03.2023, zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Innenstadtbereich Kronberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen an bislang 18 verifizierten Fahrzeugen. Ein aufmerksamer Anwohner teilte gegen 02:07 Uhr mit, dass zwei männliche Personen Fahrzeuge im Bereich der Freiherr-von-Stein Straße verkratzen würden. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte zu der Ergreifung zweier minderjähriger Tatverdächtiger. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Zollstock Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 12:00 Uhr

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wimsbacher Straße Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 03:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 13:30 Uhr

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel (Ts.), Vogelsbergstraße Tatzeit: Freitag, 03.03.2023 zwischen 18:15 Uhr bis 22:10 Uhr

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Albert-Schweitzer-Straße Tatzeit: Freitag, 03.03.2023, zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Fichtenstraße Tatzeit: Freitag, 03.03.2023, zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 11:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 15:20 Uhr Tatort: 61273 Wehrheim, Gerhart-Hauptmann-Straße

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Tatzeit: Samstag, 04.03.2023, 01:08 Uhr

Tatort: 61250 Usingen, Stockheimer Weg

VW T3 gestohlen

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Dr. Friedrich-Neiß-Straße Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 10:50 Uhr

