Limburg, Johannes-Mechtel-Straße

Donnerstag, 02.03.2023,16.00 Uhr – Samstag, 04.03.2023, 18.30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus. Aus diesem wurden 1 Regal, 1 Autositz und div. Dekomaterial entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Beobachtungen welche zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Limburg, Dieselstarße

Samstag, 04.03.2023, 19.00 Uhr – 20.45 Uhr

Am Samstag, 04.03.2023 zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr wurde während eines Besuchs eines Restaurantes eine abgelegte Jacke und eine in der Jacke befindliche Geldbörse von UT entwendet. Der 25-Jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl nicht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Limburg, B 54 (Ahlbacher Spange) Samstag, 04.03.2023, 22.20 Uhr

Ein 51-Jähriger VW-Fahrer befuhr die B 54 (Ahlbacher Spange) von Hadamar in Richtung Limburg.In der Auffahrt zur B 49 geriet der Fahrzeugführer, vermutlich infolge von übermäßigem Alkoholgenuss, auf die Leitplanke und rutschte auf dieser ca. 50 Meter entlang. Bei dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer entlassen.

Beselich, L 3452

Samstag, 04.03.2023

Am Samstag, 04.03.2023 kam es in 65614 Beselich auf der Landstraße 3452 zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Beselich befuhr die L 3452 aus Fahrtrichtung Beselich-Schupach kommend in Fahrtrichtung Runkel-Wirbelau. Nach einer Linkskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach auf der angrenzenden Wiese zum Liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und musste behandelt werden. Am Fahrzeug und einem Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden von ca.3050,-EUR.

Brand eines Mehrfamilienhauses mit hohem Sachschaden

Tatort: 35789 Weilmünster, Hauptstraße

Tatzeit: Sonntag, 05.03.2023, 00:32 Uhr

Sachverhalt: In den frühen Morgenstunden bemerkte ein Nachbar, dass es auf dem Balkon des 1. Obergeschosses brannte. Die Flammen schlugen bereits auf den Giebel über. Ein Teil der Bewohner konnten sich auf die Balkone auf der gegenüberliegenden Brandseite retten und dort von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die anderen Bewohner konnten des Haus selbständig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren der Ortsteile Weilmünster, Laubuseschbach und Rohnstadt konnten den Brand löschen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten bei Verwandten oder Bekannten untergebracht werden. Ersten Ermittlungen zu Folge ist der Brand auf dem Balkon einer Wohnung im 1. OG ausgebrochen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000EUR geschätzt. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Hauptstraße in Weilmünster komplett gesperrt.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Selters-Eisenbach

Am Freitag den 03.03.2023 konnte gegen 18:10 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin eine Verkehrsunfallflucht in Selters-Eisenbach in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 37 beobachtet werden. Dabei fuhr eine zunächst unbekannte männliche Person beim Versuch in eine Parklücke einzuparken gegen einen geparkten BMW. Nach dem Zusammenstoß stieg die männliche Person aus dem Pkw aus und torkelt in eine Hofeinfahrt. Kurz darauf fuhr die männliche Person mit einem anderen Pkw aus der Hofeinfahrt heraus und verließ die Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Unfallverursacher aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-jährigen ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Verkehrsunfallflucht in Elz

Am Freitag den 03.03.2023 kam es in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 16:30 Uhr in 65604 Elz in der Weberstraße Höhe Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich aus einer Hofeinfahrt heraus und gegen das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Der BMW des Geschädigten wurde im Bereich des hinten Kotflügels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden am BMW beträgt ca. 2000EUR.

Unfall mit leicht verletzter Person im ICE Gebiet

Am Freitag den 03.03.2023 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Londoner Straße Höhe Hausnummer 22 im ICE Gebiet in Limburg. Ein Motorradfahrer wollte dabei an einem auf der Fahrbahn haltenden Pkw vorbeifahren. In diesem Augenblick fuhr der Pkw nach links, da dieser auf der Fahrbahn wenden wollte und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Limburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2000EUR