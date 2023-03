Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Drogeneinfluss und mit Drogen unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogeneinfluss und mit Drogen unterwegs war am 05.03.2023 um 01:50 Uhr ein 42-Jähriger aus der VG Edenkoben, als er in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen steht, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ferner wurde bei der Durchsuchung des E-Scooter-Fahrers vier Ecstasy-Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Der E-Scooter wurde ebenfalls zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Nun muss sich 42-Jährige in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Gleich zwei Verstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Gleich zwei Verstöße aufgrund fehlendem Versicherungsschutz mussten Beamte der Polizei Neustadt/W. am Morgen des 04.03.2023 im Stadtgebiet feststellen. Zunächst wurde ein 38-Jähriger aus Neustadt/W. um 07:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Bahnhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Des Weiteren konnte ein 28-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades um 12:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße aufgrund seines nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen einer Kontrolle unterzogen werden. Da in diesem Fall der Fahrer nicht der Halter des Kleinkraftrades war, kommt auf die Halterin ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Zulassens hinsichtlich Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich daraufhin, dass seit dem 01.03.2023 ein neues Versicherungsjahr für unter anderem Kleinkrafträder und E-Scooter gilt. Die Farbe des aktuell gültigen Versicherungskennzeichen ist schwarz.

Neustadt: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Neustadt/Weinstraße (ots) – Seit über zweieinhalb Jahren ordnungsbehördlich gemeldet ist eine 55-Jährige Halterin eines Audi A4 mit ausländischer Zulassung, welche zusammen mit ihrem 60-jährigen Ehemann am 04.03.2023 um 08:00 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Ehemann führte zu diesem Zeitpunkt den PKW. Aufgrund der Tatsache der Wohnsitznahme der Dame, hätte diese ihren PKW ummelden müssen. Da sie dies versäumte, muss diese sich nun wegen des Zulassens des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Ferner wird sich ihr Ehemann als Fahrer und Nutzer des PKW’s strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes verantworten müssen.

Neustadt: E-Scooter unter Alkoholeinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.03.2023 um 03:20 Uhr wurde ein 33-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem E-Scooter in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch von dem Mann ausgehend wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille, weshalb der Fahrer des E-Scooters eine Blutprobe abgeben musste. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Nun muss sich der 33-Jährige in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):