Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trickdiebstahl in Bäckerfiliale

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.03.2023 im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr kam es in einer Bäckereifiliale am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu einem Trickdiebstahl. Der Geschädigte habe sich mit zwei weiteren ihm unbekannten Frauen in der Filiale aufgehalten. Im weiteren Verlauf habe eine der Täterinnen den Geschädigten angerempelt und ihm seinen in der linken Jackentasche befindlichen Geldbeutel gestohlen. Die Täterinnen seien dann in Richtung Bahnhof weggerannt, dort verlor der Geschädigte sie aus den Augen. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: ca. Anfang 20 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet und blonde Haare. Eine der Täterinnen habe eine schwarze Handtasche der Marke GUESS, die andere eine Zipfelmütze mit einem Bommel getragen.

Bad Dürkheim: Räuberische Erpressung am Annaberg

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 05.03.2023 gegen 00:00 Uhr, kam es im Bereich des Annabergs zu einer gefährlichen Körperverletzung, sowie räuberischen Erpressung. Zunächst sei es zwischen zwei Gruppen zu einer Rangelei gekommen, in dessen Verlauf dem Geschädigten durch den ersten noch unbekannten Täter (männlich, deutsches Erscheinungsbild, dunkle Klamotten, dunkle kurze Haare, kein Bart, 23-25 Jahre) mehrfach in Gesicht und in die Magengrube geschlagen wurden. Daraufhin sei er zu Boden gegangen und der zweite unbekannte Täter (keine Personenbeschreibung bekannt) habe ihm mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht getreten, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Der Geschädigte habe sich dann wieder aufgerafft und es kam erneut zur Rangelei. Nachdem sich die Situation beruhigte sei er durch einen weiteren bislang unbekannten Täter (männlich, deutsches Erscheinungsbild, Anfang/Mitte 30 Jahre, 185 cm, schwarz/weiß kariertes Hemd, dunkle Wollmütze) angesprochen worden, welcher Geld von ihm forderte und mit weiteren Schlägen drohte, sofern er nicht bezahlen würde. Der Geschädigte sei der Forderung nicht nachgekommen und habe sich von der Örtlichkeit entfernt, wo er im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt wurde.

Zeugen, welche Angaben zu Tat und Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Meckenheim: E-Scooter ohne gültige Versicherung

Meckenheim (ots) – Am Abend des 03.03.2023 konnte eine E-Scooter-Fahrerin auf dem Feldweg zwischen Niederkirchen und Meckenheim ohne eingeschaltetem Licht fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass an dem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 (Farbe: grün) angebracht war. Die Weiterfahrt wurde der verantwortlichen Fahrzeugführerin untersagt und der E-Scooter an den Vater der Fahrzeugführerin übergeben. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Hiermit weißt die Polizei ausdrücklich nochmal darauf hin, dass das Versicherungsjahr mit Ablauf des Monats Februar endet und daher ab dem 01.03. ein neues Versicherungskennzeichen benötigt wird.

Haßloch: Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Haßloch (ots) – Am 02.03.2023 gegen 17:25 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer in der Adam-Stegerwald-Straße in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und THC, weshalb dem 27-Jährigen eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel des Fahrzeuges wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Zudem konnte ermittelt werden, dass gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer ein Haftbefehl bestand, welcher vor Ort beglichen werden konnte. Der 27-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Haßloch: Sachbeschädigung an PKW

Haßloch (ots) – Im Zeitraum vom 01.03.2023, 11:30 Uhr bis zum 02.03.2023, 08:30 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Wilhelmstraße in 67454 Haßloch durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500EUR. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Ohne gültigen Versicherungsschutz und zu schnell

Haßloch (ots) – Ohne gültigen Versicherungsschutz und zu schnell war am 04.03.2023 um 11:50 Uhr ein 16-Järhiger aus Haßloch mit seinem Kleinkraftrad im Burgweg in 67454 Haßloch unterwegs, als er durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. An dem Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr angebracht. Ferner ergab eine Messung des Kleinkraftrades auf einem geeichten Messgerät eine Geschwindigkeit von 60 km/h. Der 16-jährige Haßlocher war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse, weshalb dieser sich neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss. Des Weiteren muss sich der Halter des Kleinkraftrad in zwei Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Zulassens hinsichtlich des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Das Kleinkraftrad wurde durch einen Bekannten schließlich abgeholt. Der Vorfall wird außerdem der zuständigen Führerscheinstelle gemeldet.

Grünstadt: Einbruch in Freikirche

Grünstadt (ots) – Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer freikirchlichen Gemeinde in Grünstadt. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten alle Räume. Im Gottesdienst-Saal wurde eine Spendenbox mit noch unbekanntem Inhalt aufgebrochen und diverse Geräte von der Veranstaltungstechnik gestohlen. Aus einem Büroraum wurde ein Möbeltresor mitgenommen. Nach erster Spurensicherung wurden weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Ebertsheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung endet in Gewahrsamszelle

Ebertsheim (ots) – Samstag Nacht wurde der Polizei Grünstadt durch Anwohner ein Verkehrsunfall in Ebertsheim gemeldet. Ein PKW war dort von der Fahrbahn abgekommen und über eine Verkehrsinsel gefahren. Dabei kollidierte er mit mehreren Schildern sowie einem großen Stein. Personen wurde nicht verletzt, aber der PKW erheblich beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die beiden männlichen Fahrzeuginsassen, ein 39-jähriger aus Pirmasens und ein 40-jähriger aus Ludwigshafen, erheblich alkoholisiert angetroffen. Da sich beide unkooperativ und verbal aggressiv zeigten, konnte die Fahrereigenschaft vor Ort zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde deshalb bei beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Gegen die Blutentnahme im Krankenhaus wehrte sich der 39-jährige vehement, so dass diese nur unter Anwendung von Zwangsmitteln erfolgen konnte. Die eingesetzten Beamten wurden hierbei permanent beleidigt. Da er sich auch weiterhin aggressiv und bedrohlich verhielt und nicht zu beruhigen war, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Zur abschließenden Klärung der Fahrereigenschaft wurden vor Ort Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen. Entsprechende Strafverfahren gegen beide Männer wurden eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):