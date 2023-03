Bad Dürkheim: Verdächtige Gegenstände werden gesprengt – Polizeihubschraubereinsatz

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstagnachmittag (04.03.2023) fanden Spaziergänger zwei verdächtige Gegenstände in einem Waldstück (Am Schlamberg) in der Gemarkung Bad Dürkheim. Der Fundort wurde durch Polizeikräfte abgesperrt. Die Gegenstände sollen noch heute kontrolliert gesprengt werden.

Im Absperrradius befindet sich keine Bebauung. Die Sprengung dürfte aber akustisch für die umliegenden Bewohner und die Besucher der ‚Weinbergnacht‘ wahrnehmbar sein. Eine Gefahr für die Besucher der Veranstaltung besteht nicht. Durch die Absperrmaßnahmen kann es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Vor der geplanten Sprengung der verdächtigen Gegenstände sucht ein Polizeihubschrauber (Ibis 3) mit einer Wärmebildkamera das Waldgebiet ab, um sicher zu stellen, dass keine Personen in der Nähe sind.