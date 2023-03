Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Straftaten während der Veranstaltung „Weinbergsleuchten“

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.03.2003 kam es während der Veranstaltung „Weinbergsleuchten“ zwischen 22:00 Uhr und 23:52 Uhr zum Diebstahl eines Leuchtmittels im Wert von ca. 300 Euro. Des Weiteren sei ein Stromverteilerkasten und ein Scheinwerfergerüst samt Leuchtmittel umgeworfen und ein Ampere Stecker durch unbekannte Täter beschädigt worden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, unter der Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Körperverletzung – Geschädigter gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.03.2023 gegen 02:20 Uhr kam es im Bereich eines Weingutes in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim zu einer Schlägerei zwischen drei Personen. Bei Erblicken der eingesetzten Beamten, flüchteten zwei der drei Beteiligten, hierunter der Geschädigte, fußläufig in unbekannte Richtung. Der Geschädigte oder weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, unter der Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen auf dem Wurstmarktparkplatz

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht vom 04.03.2023 gegen 02:30 Uhr wurden drei Jugendliche gemeldet, welche auf dem Wurstmarkparkplatz mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigten. Die Täter seien anschließend mit einem dunklen BMW in Richtung B37/A650 davongefahren. Die Gesamtschadenshöhe, an den beschädigten Fahrzeugen, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, oder weitere Geschädigte, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

