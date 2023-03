Neustadt: Best-Of Georg Kreisler mit Konstantin Schmidt am 18. März 2023

Neustadt an der Weinstraße – „Schwärzer die Lieder nie klingen“ – so heißt das Best-of-Georg-Kreisler-Programm von Konstantin Schmidt, das am Samstag, 18. März 2023, um 20 Uhr im Theater in der Kurve zu erleben sein wird.

In diesem Jahr hätte Georg Kreisler seinen 101. Geburtstag gefeiert. Grund genug, die Lieder des Altmeisters von Kabarett-Chanson und Schwarzem Humor auf die Bühne zu holen. Dies übernimmt für uns jemand, der es ausgesprochen gut kann. Konstantin Schmidt hat Kreislers Lieder schon als 12-Jähriger gepfiffen. Hunderte Male hat er sie auf der Bühne präsentiert: das Mädchen mit den drei blauen Augen, das Triangel, den Bluntschli, die Telefonbuchpolka, den Opernboogie und so weiter. Natürlich wird auch das legendäre Taubenvergiften zu hören sein, wenn Konstantin Schmidt solo auf die Bühne weht. Kaum einer bring diese Lieder so zeitgemäß und spritzig auf die Bühne wie er. Unglaubliche Geschichten von Dingen die es gab, die es gibt und die es geben würde, wenn wir mal dürften, wie wir wollten. Erstklassige Unterhaltung!

Theater in der Kurve, Weinstraße 279, 67434 Neustadt

Online Ticket Shop: https://www.eventim-light.com/de/a/6170671dc0d590576347361d/