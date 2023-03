Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ohne Fahrerlaubnis Roller gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.03.2023 gegen 18:00 Uhr konnte der Fahrer eines Kleinkraftrades in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 60-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zuvor waren er einer Polizeistreife mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h aufgefallen. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt.

Bad Dürkheim: Wohnhaus beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.03.2023 gegen 16:30 Uhr wurde ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem LKW beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes das Vordach des Wohnanwesens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An Ziegeln und Balken des Vordaches entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Herxheim am Berg: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Herxheim am Berg (ots) – Am 02.03.2023 wurde zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Herxheim am Berg durchgeführt. Bei der Kontrolle wurden bei hohem Verkehrsaufkommen die Fahrzeuge aus Richtung Bad Dürkheim, in Richtung Grünstadt fahrend gemessen. Es wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße und 1 Gurtverstoß festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 51 km/h gemessen.

Herxheim am Berg: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Herxheim am Berg (ots) – Am 02.03.2023 gegen 23:00 Uhr konnte auf der B 271 in Herxheim am Berg der Fahrer eines Audi A6 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 61-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):