Ettlingen – Anrufe von angeblichen Gerichtsvollziehern – Polizei warnt vor Betrugsmasche

Karlsruhe – Dreiste Betrüger gaben sich am Donnerstagmorgen am Telefon als

angebliche Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Ettlingen aus und forderten zwei

61 und 62 Jahre alte Bürger zur Zahlung von vermeintlich titulierten Forderungen

auf.

Die bislang unbekannten Täter erkundigten sich zunächst nach persönlichen Daten

und gaben dann vor, mit der Zwangsvollstreckung einer angeblichen offenen

Rechnung in Höhe von mehreren Hundert Euro beauftragt worden zu sein. Weiter

drohten die Trickbetrüger einem Angerufenen mit der Sperrung seines Bankkontos,

wenn der genannte Betrag nicht gezahlt werde. Um dem Anruf mehr Glaubwürdigkeit

zu verleihen, wurde durch technische Tricks auf dem Telefondisplay der

Angerufenen die Fax-Nummer des Amtsgerichts angezeigt. Beide Männer wurden

während der Telefonate glücklicherweise misstrauisch und bemerkten den

Betrugsversuch, sodass es zu keiner Überweisung an die Betrüger kam.

Die Polizei Karlsruhe warnt alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser Betrugsmasche

und rät:

Telefon weiter, auch wenn diese behaupten, Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein. Überweisen sie keine Geldbeträge aufgrund von Telefonanrufen.

Fordern Sie immer schriftliche Unterlagen an. Wenn Sie sich unsicher sind, erkundigen Sie sich bei der

betreffenden Behörde. Drücken Sie hierbei nicht die Rückruftaste, sondern suchen Sie die Telefonnummer selbstständig heraus. Halten Sie nach einem Anruf mit Geldforderungen Rücksprache mit

Ihrer Familie oder einer Vertrauensperson. Geben Sie diese Informationen in Ihrem Bekanntenkreis weiter,

besonders auch an ältere Menschen. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen und Präventionstipps zu Betrugsphänomenen finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Oberderdingen – Verkehrsunfall beim Überholen

Karlsruhe – Bei einem Überholvorgang kam es am Donnerstagmorgen gegen

07.00 Uhr auf der der Landstraße zwischen Kürnbach und Flehingen zu einem

Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer zum

Überholen eines vor ihm fahrenden Seats sowie eines weiteren Pkws an. Als er

sich auf Höhe des Seats befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Um

offenbar eine Kollision zu verhindern, wich der 26-Jährige nach links in ein

angrenzendes Feld aus. Dabei kollidiert er mit einem Leitpfosten und kam im

Anschluss in einem Graben zum Stehen.

Der Peugeot-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand

ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

Die Landstraße wurde für rund zwei Stunden zwischen der Abzweigung Kürnbach und

der Ausfahrt Flehingen in beide Richtungen gesperrt.

Waghäusel – Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe – Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in eine Gaststätte

in Kirrlach ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter gegen 03:00 Uhr ein Fenster

der Gaststätte in der Carl-Zeiss-Straße auf und gelangten so in das Gebäude.

Alarmierte Streifenbesatzungen konnten die Einbrecher in den Räumlichkeiten

jedoch nicht mehr antreffen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden offenbar keine

Gegenstände entwendet.

Beamte des Polizeipostens Bruhrain haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 07256 93290 beim Polizeirevier

Philippsburg zu melden.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Nordweststadt

Karlsruhe – Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am

Donnerstagnachmittag in der Hertzstraße in Karlsruhe. Ein Unfallbeteiligter floh

anschließend offenbar vom Unfallort.

Die geschädigte Unfallbeteiligte wollte nach derzeitigem Kenntnisstand ihren

Volkswagen Golf gegen 14:45 Uhr gegenüber der Einfahrt zum Karlsruher Institut

für Technologie Campus West rückwärts in Richtung Moltkestraße ausparken.

Hierbei touchierte offenbar ein noch unbekannter Autofahrer das Heck des

Fahrzeuges der 32-jährigen Frau und fuhr anschließend weiter. Bei dem Unfall

blieb die Geschädigte wohl unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug

der Dame kann auf etwa 1.500 Euro beziffert werden.

Bei dem unbekannten Pkw-Lenker soll es sich laut der Unfallbeteiligten um einen

Mann, circa 50-60 Jahre alt, mit grauem Haar gehandelt haben. Ersten

Feststellungen zufolge hatten ein weißer Kombi und ein silberner Kleinwagen die

Frau ausparken lassen. Diese beiden unbekannten Fahrzeuglenker kommen unter

anderem als mögliche Zeugen in Betracht.

Hinweisgeber und die beiden unbekannten Fahrzeuglenker werden gebeten, sich mit

der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 94484-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrer gestürzt – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe – Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag am

Ostring in Karlsruhe offenbar von einem Autofahrer übersehen und stürzte. Der

mutmaßliche Unfallverursacher floh anschließend von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Jugendliche mit seinem Rad den Ostring

von der Mannheim Straße in Richtung Rintheimer Straße überqueren. Hierbei wurde

er wohl von einem Autofahrer übersehen, der von der Mannheimer Straße nach

rechts abbiegen wollte. Der 15-Jährige bremste stark ab und stürzte zu Boden.

Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer fuhr offenbar weiter ohne

sich um den Vorfall zu kümmern. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um einen silbernen

Pkw handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe

unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.