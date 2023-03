Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger betteln auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht!

Sinsheim – Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor betrügerischen

Spendensammlern in der Region.

Am Donnerstagvormittag versuchten Betrüger auf einem Supermarktparkplatz in der

Muthstraße Gelder für eine angebliche Spendenaktion des „Landesverbands für

behinderte und taubstumme Kinder“ zu sammeln. Eine solche Organisation ist

jedoch nicht existent, weshalb die Spendengelder der hilfsbereiten Menschen

keinem sozialen Nutzen zukommen und in den Händen der Betrüger verbleiben. Da

die Betrugsmasche dem Marktleiter des Supermarktes bekannt war, ging dieser

offensiv auf die beiden Täter zu und verjagte diese. Auch in Aglasterhausen

waren die Täter aktiv. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen sowie

Geschädigte, welche einen Geldbetrag gespendet haben und bittet diese, sich

unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Die Polizei warnt:

In ganz Deutschland und auch in den Nachbarländern sind Betrügerinnen und

Betrüger unterwegs, die sich meist als gehörlos ausgeben. Sie behaupten auf

ihrer Unterschriften- und Spendenliste, dass sie um Spenden für Projekte zur

Unterstützung von behinderten Menschen werben. Die gesammelten Gelder werden

jedoch nie an Hilfsorganisationen weitergeleitet. Seriöse Hilfsorganisationen

führen keine Haus- oder Straßensammlungen durch!

A6, Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – Richtungsfahrbahn gesperrt

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim bleiben der mittlere und linke Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Der Vekehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Derzeit kommt es zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge.

Nach den Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf sind fünf Fahrzeuge beteiltigt. Ein PKW-Fahrer übersah demnach ein Stauende und fuhr auf einen Pkw auf. In der Folge des Zusammenstoßes wurden weiter ein Pkw und zwei Lkw beschädigt. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Rettungsdienste und Feuerwehr befinden sich ebenfalls im Einsatz.

20:00 Uhr – Die Bergungungs- und Reinigungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Der Verkehr fliesst wieder.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall flüchtig gegangen – Zeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Donnerstagabend 19.00 Uhr

und Freitagmorgen 06.00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand in der Deidesheimer Straße

in Ilvesheim geparkter Golf durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher

bzw. die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unbemerkt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

06203/ 9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.