Frontalzusammenstoß mit Personenschaden – Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag kam es gegen 09:40 Uhr auf der L 183 zwischen dem Kirner Steinbruch und Hochstetten zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, nachdem der in Richtung Hochstetten fahrende 36-jährige Fahrer eines BMW ausscherte, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen und hierbei einen entgegenkommenden Mercedes übersah. Der 52-jährige Mercedesfahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die L 183 zeitweise voll gesperrt werden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit ist in beiden Fahrtrichtungen ein Überholverbot durch Verkehrszeichen angeordnet. Der 36-jährige Unfallverursacher wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen des Geschehens, insbesondere der Fahrer des Pkw, welcher überholt werden sollte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

Ein Mann – diverse Haftbefehle

Bad Kreuznach – Am Mittag des 2. März 2023 kontrollierte eine Streife der

Bundespolizei einen 21-jährigen Mann am Bahnhof Bad Kreuznach. Bei der

polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den jungen Mann ein

Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wegen diverser

Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz sowie ein Sicherungshaftbefehl des

Amtsgerichts Alzey wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorlagen. Der

Sicherungshaftbefehl wurde erlassen, da der Mann nicht zur Hauptverhandlung

erschienen war. Außerdem führte er ein Schreiben zum Haftantritt der

Staatsanwaltschaft Mainz aufgrund einer begangenen Körperverletzung mit sich, da

er die geforderte Geldstrafe nicht entrichten konnte. Nach Rücksprache mit dem

Amtsgericht Bad Kreuznach wurde der 21-Jährige einem Richter vorgeführt, der

entschied, dass der junge Mann in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach zu

verbringen ist, um dort seine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen anzutreten.

Einbruchsversuch

Am 01.03.23, gegen 09:10Uhr, wurde ein Einbruchsversuch in ein Fachgeschäft in der Philipp-Mayer-Straße festgestellt. Bislang unbekannte Täter scheiterten in den vergangenen Tagen beim Versuch die Haupteingangstür des Geschäftes aufzuhebeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.