Gefährlicher Schlafplatz

Mainz – Am Abend des 2. März 2023 wurde ein zugreisender Polizist auf ein

Zeltlager aufmerksam, welches sich zwischen den Bahnstrecken Mainz HBF – Mombach

und Mainz HBF – Mainz Nord befand. Das Zeltlager erweckte den Eindruck, dass es

zu dauerhaften Übernachtungszwecken dienen solle, da sich dort Gegenstände des

täglichen Bedarfs, Matratzen sowie eine Vielzahl von Unrat befanden. Der Zugang

zu dem Schlafplatz war ausschließlich über die Gleise möglich und somit

lebensgefährlich. Eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz konnte auf

Entfernung eine ca. 5 bis 10-köpfige Personengruppe im Gleisbereich feststellen.

Daraufhin wurde unverzüglich eine Langsamfahrt der Züge veranlasst, um eine

Gefährdung der Personen auszuschließen. Die meisten der Personen entfernten sich

als sie die Polizisten kommen sahen. Lediglich eine 63-jährige Rumänin sowie ein

66-jähriger Rumäne konnten durch die Streife angetroffen und die Personalien

festgestellt werden. Beide Personen bestätigten den Verdacht und gaben an,

zwischen den Gleisen übernachten zu wollen. Aufgrund der Nachsuche nach den

weiteren Personen erfolgte eine Streckensperrung, was zu einer Verspätung von 53

Zügen mit insgesamt ca.1430 Minuten führte.

K 51 – Autofahrer überschlägt sich – Zeugen gesucht

Mainz – Klein-Winternheim – Am 03.03.2023 gegen 09:00 Uhr kam es auf der

K51 zwischen Klein-Winternheim und Mainz-Lerchenberg zu einem Alleinunfall.

Dabei kam ein PKW auf der leicht abschüssigen Straße von der Fahrbahn nach links

ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der

20-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Mehrere Personen

hielten am Unfallort und leisteten Erste-Hilfe. Leider befand sich unter den

befragten Personen kein Zeuge, welcher den Unfallhergang beobachtet hat. Deshalb

bittet die Polizei um Ihre Mithilfe: Wer wurde Zeuge des beschriebenen Unfalls?

Hinweise bitte an die PI Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131 654310.

Mainz – Versammlungen am Sonntag, A 643 voll gesperrt

Mainz – Am Sonntag, 05.03.2023 werden zwei Versammlungen im Bereich der

Bundesautobahn A 643 stattfinden.

Die Polizei Mainz weist daraufhin, dass während dieser Versammlungen die BAB A

643, ab 11:30 Uhr für den Verkehr zwischen der Anschlussstelle Mainz-Mombach und

dem Autobahndreieck Mainz voll gesperrt wird. Es wird empfohlen den Bereich

weiträumig zu umfahren. Die Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim kann nicht genutzt

werden.

Der Verkehr in und aus Richtung Hessen bleibt über die Schiersteiner Brücke und

die Anschlussstelle Mainz-Mombach möglich.

Aus Richtung Hessen ist eine Umleitung zur BAB A 60 über die AS Mombach (U 14)

durch die Ortslage Budenheim (L 423, L 422) eingerichtet.

Reisenden, welche über die BAB A 60 und das Autobahndreieck Mainz in Richtung

Wiesbaden / Hessen fahren möchten, wird empfohlen über die Weisenauer Brücke

sowie die A 671 und A 66 in Richtung Wiesbaden zu fahren.

Über die Anschlussstelle Heidesheim ist ein Wechsel der Richtungsfahrbahn

möglich.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein andauern.

Mainz-Mombach, 53-jähriger Mann niedergeschlagen – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach – Am Sonntag, den 26.02.2023 um 15:05 Uhr kam es in der

Hauptstraße in Mainz-Mombach vor der Hausnummer 92 zu einer Auseinandersetzung.

Hierbei wurde einem 53-jährigen Mann aus einer 5-köpfigen Personengruppe heraus

mit der geballten Faust in das Gesicht geschlagen, woraufhin der Mann umfiel und

mit dem Hinterkopf auf einem Kanaldeckel aufprallte. Der Mann erlitt schwere

Kopfverletzungen und befindet sich in stationärer Behandlung.

Die 5-köpfige Personengruppe flüchtete anschließend in Richtung des dortigen

PENNY Marktes. Laut Zeugenaussagen seien die Personen alle dunkel gekleidet

gewesen und haben türkisch oder bulgarisch gesprochen. Die Polizei sucht nach

weiteren Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall mit verletztem Kind

Bodenheim

Am 03.03.2023 um 14:42 Uhr kam es in Bodenheim in der Straße „Am Kümmerling“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen PKW Fahrerin aus Nackenheim und einer 12-Jährigen aus Mainz.

Die Fahrerin des PKW befuhr die Straße „Am Kümmerling“ in Richtung „Lange Ruthe“, als die 12-Jährige zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn trat. Das Mädchen wurde vom PKW erfasst und fiel dabei auf die Fahrbahn. Sie zog sich bei dem Unfall Schürfwunden zu und klagte über Kopfschmerzen. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 15:25 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen

Bingen, 02.03., Löwen-Entertainment-Straße, 17:12 Uhr. Bei einer Kontrolle wurde ein junger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 19-Jährige zeigte deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums. Dies bestätigte ein Drogenschnelltest. Als er auf die hiesige Dienststelle gebracht wurde, gab er an, am letzten Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und man brachte ihn zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.