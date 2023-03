Frau fällt auf angeblichen Mitarbeiter einer Sozialstation rein

Limburgerhof

Unter der Vortäuschung, Mitarbeiter einer Sozialstation zu sein, verschaffte sich am Donnerstagnachmittag ein unbekannter Mann Zutritt in das Haus einer 93-jährigen Frau aus Limburgerhof. Hier fragte der Mann nach 400 Euro Bargeld. Nachdem die betagte Dame dem Unbekannten 60 Euro ausgehändigt hatte, verließ er die Wohnung. Hierbei konnte er vom einem echten Mitarbeiter einer Sozialstation gesehen werden, der dann die Polizei verständigte. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen, lange schwarze Haare, bunter Schal und schwarze Jacke. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Schifferstadt

Unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch und Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen durch Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung. Hierbei konnten insgesamt 18 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet werden. Mit 94 km/h bei erlaubten 70 km/h wurde der höchste Wert wurde auf der L454 in Höhe der Bauschuttdeponie in Schifferstadt registriert. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Darüber hinaus konnten bei den Kontrollen noch 25 Gurtverstöße sowie acht Handyverstöße festgestellt und geahndet werden.

12-Jährige Radfahrerin von PKW übersehen

Römerberg

Am 02.03.2023 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 12-Jährige auf ihrem Fahrrad die Germersheimer Straße von Heiligenstein kommend in Richtung Speyer. Im Einmündungsbereich der Berghäuser Straße übersah ein 51-Jähriger PKW-Fahrer, auf die Germersheimer Straße in Fahrtrichtung Speyer auffahren wollte, die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zur Kollision und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Sie klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Knie.