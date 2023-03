Einbruch in Supermarkt

Speyer

Am 03.03.2023 gegen 02:11 Uhr warfen bislang unbekannte Täter eine Notausgangstür eines Supermarktes in der Auestraße mit einem Gullydeckel ein. Hierdurch verschafften sich die unbekannten Täter Zugang in das Gebäude und konnten die eingeworfene Tür von innen öffnen. Im Innern versuchten die Täter eine Eingangstür zu einem Handy- und Technikshop einzuschlagen, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500EUR. Ob Waren des Supermarkts entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Kollision zwischen Radfahrer und PKW

Speyer

Am 02.03.2023 gegen 08:20 Uhr befuhr eine 41-Jährige PKW-Fahrerin die Auestraße aus Richtung der Wormser Landstraße in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße. Zeitgleich befuhren Mutter und Tochter gemeinsam mit ihrem Fahrrad die Auestraße in entgegengesetzter Richtung rechtswidrig auf dem Fahrradweg. Auf Höhe eines Supermarktes bog die PKW Fahrerin nach rechts auf den anliegenden Parkplatz ab und übersah dabei die 44-jährige Mutter auf dem Fahrrad. Sie touchierte mit der rechten Fahrzeugseite das Vorderrad der Frau. Die 44-Jährige kam zu Fall und stürzte dabei auf die neben ihre fahrende 16-jähirge Tochter. Beide verletzten sich leicht. Es entsteht Sachschaden am PKW und den beiden Fahrrädern.