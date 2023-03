Verkehrsunfall mit Personenschaden – durch Vorfahrtsmissachtung gleich 3 Personen verletzt

Am 03.03.2023, um 14:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der L507 / L540 bei Freimersheim ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von ca. 40.000,- EUR entstand.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Germersheim befuhr die L507 von Freisbach kommend und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die L540 in Richtung Hochstadt abbiegen. Hierbei übersah dieser die vorfahrtsberechtige Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Pkw von Altdorf kommend auf der L540 in Richtung Hochstadt unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Diese mussten zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese mussten daher abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich der L540 und L507 gesperrt. Dieser konnte um 16:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Unfallflucht in Herxheim – Zeugen gesucht

Herxheim

Um 16 Uhr fuhr am Donnerstag in Herxheim in der Ringstraße, Höhe der Hausnummer 40, ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Pkw den Spiegel eines längs der Fahrbahn geparkten Pkw ab. Wer Hinweise geben kann, tut dies bitte bei der Polizei Landau.

Böbingen – Unfallflucht durch Busfahrer

Mit aufheulendem Motor versuchte am Mittwoch (01.03.2023, 16 Uhr) ein bislang unbekannter Busfahrer auf dem Feldweg der Gäuschule zwischen Altdorf und Böbingen einen 7 Jahre alten Jungen mit seinem Fahrrad von der Straße zu drängen. Der Junge erschrak dabei und stürzte in den Graben. Hierbei verletzte er sich an der rechten Hand. Der Unbekannte hielt kurz an, erklärte dem Jungen, dass er an dem Sturz keine Schuld hätte und setzte seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen. Der Fahrer konnte inzwischen ermittelt werden. Gegen den 51 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.