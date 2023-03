Haftbefehl vollstreckt, Messer und Gitarre sichergestellt

Kaiserslautern – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am

Donnerstag festgenommen. Der aus dem Landkreis Kusel stammende 40-Jährige wurde

in einer Wohnung im Kaiserslauterer Stadtgebiet ausfindig gemacht.

Er steht im Verdacht, vor zwei Wochen einen Mann im Stadtpark bedroht und die

Herausgabe einer Medikamenten-Verordnung erpresst zu haben. Um seiner Forderung

Nachdruck zu verleihen, hatte der Täter seinem Opfer ein Messer

entgegengehalten.

Nach der Festnahme des 40-Jährigen am Donnerstag wurde die Wohnung, in der er

sich aufhielt, durchsucht. Dabei konnte ein Messer – bei dem es sich

möglicherweise um die Tatwaffe handelt – sichergestellt werden.

Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte eine Gitarre, die im Dezember 2022

in einem Geschäft in Kaiserslautern gestohlen wurde. Auch das Instrument wurde

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen. Der 40-Jährige wurde

zwischenzeitlich ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

An und in Gebäude gezündelt?

Kaiserslautern – Zu einem Brand ist es am Donnerstag an einem gewerblich

genutzten Gebäude in der Bismarckstraße gekommen. Möglicherweise wurde hier

gezündelt. Ob absichtlich oder fahrlässig, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen

und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2620.

Kurz nach 11 Uhr entdeckten Zeugen, dass eine Hinweistafel vor dem Gebäude Feuer

gefangen hatte. Es gelang ihnen, den Brand zu löschen, bevor größerer Schaden

entstand.

In der Folge fiel auf, dass auch innerhalb des Gebäudes in einem Treppenaufgang

ein Schild sowie eine Wandleuchte angesengt wurden. Zurück blieb leichter

Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Die Kripo hat die Ermittlungen

aufgenommen. |cri

Versuchter Einbruch in ehemalige Gaststätte

Alsenz (Donnersbergkreis) – In der Nacht auf Donnerstag wurde versucht, in

eine ehemalige Gaststätte in der Pitzstraße einzubrechen. Der bislang unbekannte

Täter setzte eine Außenleuchte außer Funktion und versuchte gegen 3:15 Uhr eine

Hintertür aufzuhebeln. Vermutlich bei der Tatausübung gestört ließ er von seiner

Tat ab und flüchtete, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. An der Tür sowie

der Leuchte entstand ein Sachschaden von rund zweitausend Euro. Die

Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich

zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Hohenecker Straße ereignet haben muss.

Hier wurde ein Ford Transit, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt

war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging

jedoch Fahrerflucht. Am Ford entstanden Schäden am Heck in Höhe von circa 3.000

Euro. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um

einen Lkw handeln. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und

Donnerstag, 7 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter

Telefon 0631 369-2250 Hinweise geben? |elz

Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern – Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen einen

Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Renault Kadjar gegen 14 Uhr auf der

Friedenstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte

der Renault-Fahrer nach links in den Hilgardring abbiegen. Weil der 66-Jährige

durch die Sonne geblendet wurde, erkannte er zu spät, dass ihm ein Fahrradfahrer

entgegen kam. Es kam zur Kollision. Nach dem Zusammenstoß klagte der 43-jährige

Radler über Schmerzen im Bein. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst

wurde er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Pkw

entstand Sachschaden von etwa 1.200 Euro. |elz

Die Hälfte aller Fahrzeuge zu schnell

Waldleinigen (Kreis Kaiserslautern) – In einer 40er-Zone der B48 hat die

Polizei am Donnerstagnachmittag eine Kontrollstelle eingerichtet. Von 14 Uhr bis

19 Uhr nahmen die Einsatzkräfte mit dem Lasermessgerät das Tempo der

vorbeikommenden Fahrzeuge in Richtung Johanniskreuz unter die Lupe. 176

Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum gemessen. Davon waren die Hälfte der Fahrer,

insgesamt 89, zu schnell unterwegs. Negativer Spitzenreiter war ein Fahrer mit

72 km/h. Er muss mit einem hohen Bußgeld, einem Punkt in der

Verkehrssünderkartei und mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Im Hinblick

auf die kommende Motorradsaison wird die Polizei verstärkt Kontrollen

durchführen. |elz

Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern – Wegen Nötigung im Straßenverkehr hat ein 28-jähriger Mann

am Donnerstag über die Onlinewache einen anderen Autofahrer angezeigt. Der

28-Jährige war nach eigenen Angaben mit seinem Hyundai TBI am Mittwoch gegen

21:40 Uhr in der Erzhütter Straße in Richtung Danziger Straße unterwegs. In Höhe

der Kläranlage wollte ein weißer Kleintransporter dem 28-Jährigen die Vorfahrt

nehmen. Nur durch Betätigen der Hupe konnte der Fahrer des Transporters zum

Warten gebracht werden. Dabei zeigte er dem 28-Jährigen den Mittelfinger. Im

weiteren Verlauf der Fahrt überholte der Kleintransporter den Hyundai und

versuchte, ihn nach rechts abzudrängen. Bei dem Transporter soll es sich um

einen weißen VW Caddy handeln. Das Kennzeichen konnte der 28-Jährige nicht

ablesen. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich Nötigung aufgenommen und

sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

In Baustelle gefahren – Zwei Verletzte

Kaiserslautern – Eine Frau ist am Donnerstagmittag in die Baustelle in der

Fruchthallstraße gefahren und hat dabei zwei Fußgänger verletzt. Nach den

bisherigen Ermittlungen fuhr die 91-jährige Frau mit ihrem Pkw durch die

Königstraße in Richtung Fruchthallstraße. Dort missachtete sie das

Sackgassenschild und fuhr in den Baustellenbereich, der nur für Fußgänger

freigegeben ist. Bei dem Versuch zu wenden, streifte die Seniorin zwei

Passanten. Beide klagten anschließend über Schmerzen im Bein und der Hüfte. Sie

wurden nach einer ersten Behandlung vor Ort zur weiteren Abklärung mit ins

Krankenhaus genommen. Die Polizei stellte den Führerschein sowie den

Fahrzeugschlüssel der 91-Jährigen sicher. Der Schlüssel wurde nach der

Unfallaufnahme an einen Angehörigen weitergegeben, der das Auto aus der

Baustelle entfernte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Randalierer in der Regionalbahn verursachen Polizeieinsatz

Lohnweiler (Kreis Kusel) – Am Abend des 2. März 2023 kam es aufgrund einer

mutmaßlichen Bedrohung von Reisenden mit einem Messer zu einem Not-Halt des

Zuges in Lohnweiler bei Lauterecken. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion

Lauterecken erreichten umgehend die Örtlichkeit, an der sie im weiteren Verlauf

zwei 18- und 19-jährige Männer festnehmen konnten.

Vor Ort stellte sich der Sachverhalt jedoch anders als zunächst gemeldet dar:

Die beiden Heranwachsenden und erheblich polizeibekannten Männer gerieten in

einer Regionalbahn mit zwei Frauen in eine verbale Auseinandersetzung. Die

Zugbegleiterin der auf dem Weg nach Kaiserslautern befindlichen Regionalbahn

versuchte zu schlichten und wurde durch die beiden Männer unvermittelt mehrfach

ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen. Hierdurch verletzte sich die

Geschädigte leicht.

Sowohl sie, als auch die beiden Frauen flüchteten zum Fahrerstand des

Lokführers. Nach dessen Notruf traf die Polizei vor Ort ein und wurde bereits

mit aggressiven Drohgesten durch die beiden Männer empfangen. Als die Polizisten

den Zug betraten, griffen die Männer auch die Einsatzkräfte der

Polizeiinspektion Lauterecken an, weshalb diese ihre

Distanz-Elektro-Impulsgeräte („Taser“) einsetzten.

Einer der Angreifer wurde so überwältigt und konnte gefesselt werden. Der zweite

des mutmaßlichen Gewalt-Duos rannte in den hinteren Teil des Zuges und trat dort

eine Glasscheibe ein, bevor er schlussendlich durch Beamte der Polizeiinspektion

Lauterecken festgenommen werden konnte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei übernahmen vor Ort den

Sachverhalt zuständigkeitshalber, stellte die Zeugen fest und dokumentierten die

Sachschäden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde

eine Blutprobe angeordnet.

Gegen die beiden amtsbekannten Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Aufgrund dieses Vorfalls war eine große Anzahl von Kräften der Landespolizei,

Bundespolizei sowie Rettungsdiensten vor Ort. Außerdem erfolgte eine

Streckensperrung, die zur Verspätung dreier Züge von rund ca. 220 Minuten

führte.

