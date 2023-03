Bergstrasse

Lorsch: Fenster aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Goldregenstraße war am Mittwoch

(01.03.), zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, Anlaufstelle für Wohnungseinbrecher.

Die Täter brachen ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie anschließend

Schränke und Schubladen, flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber

offenbar ohne Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag (02.03.) kam es im Zeitraum zwischen 12:30 –

13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

der Lilienthalstraße in Heppenheim. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen

silbernen Honda Jazz, auf einem Parkplatz in der ersten Reihe geparkt. Als sie

zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie dort einen frischen Schaden in Höhe

von mehreren tausend Euro fest. Der unbekannte Verursacher hatte sich zuvor

unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer den Unfall beobachtet, oder

Hinweise zu einem Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird

gebeten sich unter der Rufnummer 06252/ 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim

in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln auf Roller unterwegs / Polizei nimmt 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Als zwei Personen, die in der Nacht zum Freitag (3.3.) gegen 2

Uhr gemeinsam auf einem Roller in der Friedberger Straße unterwegs waren, einen

Streifenwagen bemerkten, versuchten sie vor den Polizisten wegzufahren. Im

Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Streifen

eingesetzt waren, konnte ein Jugendlicher durch die Beamten nur wenige Minuten

später im Bereich des Elsa-Brändström-Wegs vorläufig festgenommen werden.

Weil sich der Verdacht bei den Polizisten erhärtete, dass der 14-Jährige unter

dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand, verbrachten ihn die

Polizisten zwecks Blutentnahme auf das Polizeirevier. Die Ermittlungen zu der

zweiten Person und dem genutzten Roller dauern an.

Darmstadt: Polizei zieht illegales E-Bike aus dem Verkehr

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmittag (02.03.) stellte eine Streife der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein äußerst auffälliges

E-Bike in der Hilpertstraße fest. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des

36-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass es sich bei dem E-Bike um ein

selbstgefertigtes Kraftfahrzeug mit auffälligen Breitreifen handelte. Die

Vorderachse war mit einem 750 Watt Motor versehen und an an der Hinterachse

waren 1000 Watt verbaut. Somit hatte das Fahrzeug eine Gesamtleistung von 1750

Watt. Zulässig wären 250 Watt gewesen.

Am Lenker war ein Gasdrehgriff verbaut, der nach erster Einschätzung eine

Höchstgeschwindigkeit von mindestens 55 km/h ermöglichte, ohne die Pedale zu

benutzen. Der Eigentümer hatte zudem eine sehr gute Lichtanlage verbaut, die

einwandfrei funktionierte. Er hatte hierbei sogar an Blinker und Bremslicht

gedacht. Die Bremsanlage funktionierte, war jedoch für ein derartiges Fahrzeug

mehr als unterdimensioniert.

Das Fahrzeug wurde zum Zwecke der Erstellung eines Gutachtens von der Polizei

sichergestellt. Weil das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis hatte, dementsprechend

auch nicht versichert war und auch nicht versichert werden kann, erwartet den

Fahrer jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weiterhin muss ermittelt werden, ob sich der Fahrer wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis vor dem Gesetz verantworten muss.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Täter machen Beute mit Betrug auf WhatsApp / Polizei warnt vor Masche

Pfungstadt (ots) – Immer wieder versuchen Kriminelle Menschen mit einer

Betrugsmasche, um ihr Geld zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine

„WhatsApp“-Nachricht von einer fremden Nummer. Die Täter geben sich als das Kind

der Personen aus und sagen, dass es sich um die neue Telefonnummer handeln

würde. Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den

potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

So erhielt auch ein 70-jähriger Mann am Montagabend (1.3.) eine solche

Nachricht. Die Täter haben sich in dem Chatverlauf als seine Tochter ausgegeben

und forderten den Mann zu einer Geldüberweisung auf. Um seiner vermeintlichen

Tochter zu helfen, überwies der 70-jährige Vater in guter Absicht das Geld.

Durch die Überweisung entstand ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein

finanzieller Schaden von circa 2.000 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter viele weitere Personen angeschrieben

haben und auch weiterhin versuchen werden, so an das Geld weiterer Menschen zu

gelangen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut und gibt folgende Hinweise:

Die Kriminellen nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Personen

aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr

Vermögen zu gelangen. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten

Nummer nach. Bei geforderten Geldüberweisungen über „WhatsApp“ und andere

Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese genauestens

hinterfragen. Überprüfen Sie zudem Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes.

Dieburg: Polizei stoppt Autofahrer mit über zwei Promille

Dieburg (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Donnerstagabend

(2.3.) gegen 19.45 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der in der

Groß-Umstädter Straße in ein Auto gestiegen und losgefahren sei.

Unverzüglich machte sich eine Streife der Polizeistation Dieburg zum Ort des

Geschehens und traf wenige Minuten später den gemeldeten 56-jährigen Autofahrer

in der Albert-Schweitzer-Straße an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 2,71 Promille.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste die Streife zwecks

Blutentnahme auf die Polizeistation begleiten. Für diese Fahrt wird er sich nun

strafrechtlich verantworten müssen.

Groß-Umstadt/Kleestadt: Einbrecher mit mehreren Schmuckstücken geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Kriminelle hebelten die Terrassentür eines

Einfamilienhauses in der Straße „Hinter dem Hag“ zwischen Montagabend (13.2.)

und Dienstagabend (14.2.) auf. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Täter die

Räumlichkeiten, fanden mehrere Schmuckgegenstände und flüchteten anschließend

unbemerkt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Einbrecher einen

Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Telefonnummer 06151 / 969 – 0 zu melden.

Groß-Bieberau: Raubüberfall auf Tankstelle

Groß-Bieberau (ots) – Eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau war

am Donnerstagabend (02.03.2023) Ziel eines Raubüberfalls. Ein Unbekannter

verlangte gegen 21.20 Uhr vom Mitarbeiter, ihm Geld auszuhändigen. Um seinen

Forderungen Nachdruck zu verleihen, drohte er mit einer Schusswaffe. Mit einem

Geldbetrag in untersten vierstelligen Bereich suchte der Täter in Richtung Süden

das Weite. Er soll männlich, ca. 165-170 cm groß und von normaler Statur sein.

Die Oberbekleidung wird als schwarz beschrieben. Er führte einen schwarzgrauen

Rucksack mit.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem Unbekannten und setzte auch einen

Hubschrauber ein. Nicht nur ärgerlich, sondern vor allem extrem gefährlich war

die Blendung des Piloten mit einem Laserpointer, dessen Strahl aus dem Bereich

Reinheim kam.

Wem etwas Verdächtiges rund um den Tatort auffiel oder wer glaubt den Täter zu

kennen, wird gebeten sich telefonisch beim K 10 Darmstadt unter 06151- 9690 oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Im Zeitraum vom 22.02.2023 ca. 15:00 Uhr bis zum 25.02.2023

10:30 ereignete sich in der Gervinusstraße in 64287 Darmstadt ein

Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Sachschaden am PKW des Geschädigten kam.

Dabei handelt es sich um einen weißen Seat Ibiza mit dem Kennzeichen DA-MT 125.

Der PKW des Geschädigten parkte ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem

Eckgrundstück der Soderstraße Nr. 70. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr

vermutlich die Gervinusstraße in absteigender Richtung und touchierte den PKW

des Geschädigten durch zu geringem Seitenabstand. Zu dem verursachenden Pkw

liegen derzeit keine Hinweise vor. Wer weitere Hinweise zum Unfallverursacher

oder zum Unfallhergang geben kann, wird hiermit gebeten sich beim 2.

Polizeirevier unter der Rufnummer 06151-96941210 zu melden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Raubüberfall auf Getränkemarkt

„Give me money!“ waren die Worte eines Unbekannten, der am Donnerstagabend (02.03.2023) einen Getränkemarkt in der Chemnitzer Straße am nördlichen Ortsrand von Ginsheim (Gemarkung Bischofsheim) überfiel. Mit Vorhalt eines Messers forderte er in englischer Sprache vom Mitarbeiter des Marktes die Herausgabe von Bargeld. Mit wenigen Hundert Euro trat er gegen 20.40 Uhr die Flucht in Richtung Sportplatz an. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Bei der Tatausführung trug er eine dunkle Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Maskiert war er mit einem weißen Schal.

Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei noch nicht zum Erfolg. Zeugen, die vor oder nach der Tat im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch beim K 10 in Rüsselsheim unter 06142-6960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.