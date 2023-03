Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nidda: Opel zerkratzt

Einen silberfarbenen Opel Astra zerkratzten Unbekannte in der Elbestraße und verursachten damit zwischen 22 Uhr am Donnerstag, 2. März, und 8.30 Uhr am Freitag einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Rosbach- Ober-Rosbach: Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr in der Raiffeisenstraße im Einsatz, nachdem dort gegen 12.50 Uhr in einer Lagerhalle aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem kann es für die Dauer der Löscharbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

Lahn-Dill-Kreis: Die Polizei-News

Haiger- Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gestern Morgen (02.03.2023) prallten ein Audi Q7 und ein VW ID3 auf der Bundesstraße 54 ineinander und wurden erheblich beschädigt. Gegen 09:20 Uhr fuhr der 49-jährige Audi-Fahrer hinter einem Traktor aus Richtung Haiger kommend in Richtung Wilnsdorf. Hinter dem weißen Q7 befand sich ein 32-Jähriger mit seinem grauen VW. Der aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein stammende VW-Fahrer setzte zum Überholen des Audis und Traktors an und bemerkte offenbar zu spät, dass der Audi-fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und krachte in den bereits im Abbiegevorgang befindlichen weißen Q7. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 45.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden.

Herborn- Parkrempler in der Turmstraße

In Höhe der Hausnummern 14-16 parkte am vergangenen Freitag (24.02.2023) ein 33-Jähriger seinen VW in der dortigen Parkreihe ein. Zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr touchierte offenbar eine Opel-Fahrerin beim Ausparken den grauen Golf des 33-Jähriger. Ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden am vorderen Stoßfänger zu kümmern, flüchtete die Unfallfahrerin in ihrem schwarzen Corsa. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich zu melden. Insbesondere wird ein Paar, welches den Unfall beobachtet haben soll, gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn- VW zerkratzt

Unbekannte zerkratzten zwischen Mittwochabend (01.03.2023), 17:50 Uhr und Donnerstagmorgen (02.03.2023), 10:00 Uhr einen in der Alsbachstraße geparkten VW. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Vandalen Buchstaben und tiefe Kratzer in den hinteren rechten Kotflügel ein. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar- Taschendiebe

Dreiste Diebe bestahlen am Donnerstag einen 82-Jährigen. Der Senior war zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr im Lebensmittelmarkt im Walbergraben einkaufen. Offenbar griffen Unbekannte in die Jackentasche des Mannes und schnappten sich unbemerkt die Geldbörse, in der sich neben 50 Euro Bargeld noch Karten befanden. Zeugen, denen verdächtige Personen der Fahrzeuge am Donnerstag (02.03.2023) im Bereich des Einkaufszentrums aufgefallen sind, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar- Trickdiebe an der Aral

Während ein 62-Jähriger sein Auto an der Aral-Tankstelle waschen ließ, wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn bat eine 2 Euro-Münze zu wechseln. Der Geschädigte holte sein Münzgeldportemonnaie aus seiner Bauchtasche und sah nach. Er wechselte die Münze. Geschickt abgelenkt nutzte offensichtlich der Unbekannte die Gelegenheit und stahl aus der Bauchtasche des 62-Jährigen dessen Brieftasche. Der etwa 30-jährige und 180 cm große Mann ging in Richtung der Grünanlage/ Barfüßstraße davon, wo ein Zweiter auf ihn wartete. Der Diebe hatte eine schmale Figur, sprach laut Zeugenaussagen gebrochen Deutsch und hatte eine osteuropäische Erscheinung. Er war bekleidet mit einem dunklen Anorak und trug eine grüne Wollmütze. Hinweise zu den unbekannten Männern, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Unfallfluchten:

Herborn: Zu einem Verkehrsunfall in der Turmstraße kam es heute (03.03.2023) gegen 11:15 Uhr. Ein 94-Jähriger versuchte mit seinem BWM in eine Parklücke in Höhe des Rathauses rückwärts einzuparken. Hierbei streifte er offensichtlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ohne den Anstoß zu bemerken, setzte der Senior, nachdem er sich für eine andere Parklücke entschied, seine Fahrt in die Bahnhofstraße fort. Dort eingeparkt, wurde er von einem Passanten auf den Anstoß angesprochen. Er ging zur vermeintlichen Unfallstelle zurück und fand einen Reflektor auf dem Boden. Um sich zu vergewissern, dass dieser tatsächlich zu seinem schwarzen 5-er BMW gehört, ging er zu seinem Auto zurück. Im Anschluss begab er sich ein zweites Mal zur Unfallstelle. Das zuvor beschädigte Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Der 94-Jährige meldete den Unfall daraufhin bei der Herborner Polizei, die nun den Geschädigten sucht. Wer hat heute Morgen, um viertel nach elf, in Höhe der Hausnummern 14-16, am hinteren Eingang zum neuen Rathaus, geparkt? Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Merkenbach:

Ein 60-Jähriger ging gestern (02.03.2023) um die Mittagszeit im Waldgebiet Merkenbach Nahe der L 3046 bei Merkenbach mit seinem Hund spazieren. Plötzlich hörte der Mann einen herannahenden Mountainbike-Fahrer und versuchte seinen Hund, der an einer mehreren Meter langen Leine lief, zu sich heranzuziehen. Der Biker bemerkte dies offenbar zu spät, fuhr zwischen Hund und Herrchen hindurch und streifte hierbei offensichtlich den Fußgänger. Der Radfahrer hielt an. Laut seiner Aussage, habe der Hund ihn gebissen, woraufhin der 60-Jährige seine Personalien aushändigte. Als er nach den Daten des Bikers fragte, setzte dieser sich auf sein MTB und fuhr in Richtung Merkenbach davon. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bitte Zeugen, sich Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar- Hermannstein:

Gegen ein Straßenschild (Beginn / Ende Zone 30) fuhr ein unbekannter Unfallfahrer beim Ausparken in der Wetzlarer Straße und verursachte einen 200 Euro teuren Schaden. Ohne diesen zu melden, flüchtete der Unbekannte. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch (01.03.2023), gegen 14:30 Uhr. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes:

Ohne sich um den verursachten Schaden an einem Mercedes zu kümmern, den er offenbar beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite verursacht hatte, flüchtete der Unfallfahrer. Zwischen dem 24.02.2023, 17:00 Uhr und dem 26.02.2023, 10:00 Uhr, parkte der schwarze C 220 cdi auf der Stellfläche gegenüber einer Halle in der Philipsstraße Höhe der Hausnummer 7. In diesem Zeitraum streifte der Unbekannte den Benz und hinterließ einen 1.000 Euro teuren Streifschaden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel:

Die Besitzerin eines Polos hörte am Dienstagabend (28.02.2023) um 20:15 Uhr einen lauten Knall und im Anschluss ein Auto wegfahren. Als sie nachsah, stellte sie fest, dass ein Unbekannter offensichtlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel ihres roten VWs touchierte und beschädigte. Die Reparatur des Schadens wird 150 Euro kosten. Wer hat den Unfall in der Breslauer Straße mitbekommen? Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.