Drogen im Wert von 120.000,- Euro und mehrere Schusswaffen sichergestellt. Haftbefehle gegen festgenommenes Ehepaar erlassen und in Vollzug.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Landkreis

Das Amtsgericht Marburg erließ am Dienstag, den 28. Februar die von der Staatsanwaltschaft Marburg gegen ein in der Gemeinde Münchhausen lebendes Ehepaar beantragten Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Die beiden Beschuldigten stehen in dem dringenden Tatverdacht, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unerlaubt Handel getrieben und dabei Schusswaffen im unmittelbaren Zugriffbereich vorgehalten zu haben.

Nach vorausgegangenen verdeckten polizeilichen Ermittlungen gegen die Beschuldigten nahmen die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei die beiden 57 und 47 Jahre alten Eheleute im Zuge der am Montag den 27. Februar durchgeführten Wohnungsdurchsuchung widerstandslos fest.

Die Durchsuchung führte zur Sicherstellung von ca. zehn Kilogramm unterschiedlicher Betäubungsmittel, mehrerer scharfer Schusswaffen, Munition, einer Vielzahl von Chemikalien zur Herstellung synthetischer Drogen und mehr als 10.000,- Euro Bargeld.

Unter anderem stellten die Beamten eine geladene abgesägte Schrotflinte, die griffbereit unmittelbar neben der Hauseingangstür in einer Art Futteral steckte sicher. Eine Axt steckte sofort erreichbar noch in einer Wand. Eine scharfe, durchgeladene, sogenannte „Pump-Gun“ und weitere scharfe und durchgeladene Schusswaffen lagen sofort einsatzfähig im Schlafzimmer und verteilt im Haus an den Drogenfundorten. Insgesamt besaßen die Beschuldigten sechs Langwaffen, fünf Kurzwaffen, zwei Luftdruckgewehre und eine Kiste mit mehr als 1.700 Schuss Munition verschiedener Kaliber. Über die notwendigen waffenrechtlichen Erlaubnisse verfügten die beiden Beschuldigten nicht.

In dem großen, verwinkelten und unübersichtlichen Gebäude mit Scheunenanbauten stießen die Kripo-Beamten auf ein eigens eingerichtetes „Drogenlabor“ zur Herstellung synthetischer Drogen. Darin wurden zahlreiche Kanister mit den für die Herstellung der Betäubungsmittel notwendigen Chemikalien aufgefunden und sichergestellt. Die Chemikalien wurden von den Beschuldigten lose und völlig ungesichert aufbewahrt.

Unter den konfiszierten Betäubungsmitteln befanden sich rund 6,5 Kilogramm Amphetamine, knapp 1,3 Kilogramm Marihuana, rund 1,8 Kilogramm Haschisch, über 100 Gramm Heroin, 36 Gramm Kokain und ca. 1.000 XTC-Tabletten. Den Betäubungsmitteln kommt nach ersten Berechnungen ein Straßenverkaufswert von rund 120.000,- Euro zu.

Bei dem 57 und 47 Jahre alten Ehepaar handelt es sich um bislang polizeilich gänzlich unbekannte, deutsche Staatsangehörige.

Marburg – Roller nicht versichert- Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Der E-Scooter fiel der Streife wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Bei der Kontrolle in der Bahnhofstraße in der Nacht zum Freitag, 03. März, um 01.25 Uhr, stellte sich heraus, dass der Scooter tatsächlich nicht versichert ist. Außerdem stand der 33 Jahre alte Fahrer sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter dem von Betäubungsmitteln. Beide Tests reagierten entsprechend positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte zudem die bei der Durchsuchung gefundenen Betäubungsmittel sicher.

Marburg – Unfallflucht in der Wilhelmstraße – Schaden an weißem VW Polo

Die Unfallflucht in der Wilhelmstraße war bereits am Samstag, 25. Februar, zwischen 13.15 und 16.30 Uhr. Der betroffene weiße VW Polo mit dem Marburger Kennzeichen parkte vor dem Anwesen Wilhelmstraße 7. Am Heck des Polo entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Spuren deuten auf eine Kollision im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Rangiermanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem Polo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus Temmlerstraße

Nach den Spuren kam es im Parkhaus in der Temmlerstraße zur Kollision zwischen einem ausparkenden und einem geparkten Auto. Der Verursacher fuhr anschließend weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am geparkten grauen 3er BMW ist hinten rechts und vermutlich vierstellig. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin liegen bislang nicht vor. Wer hat den Unfall am Mittwoch, 01. März, zwischen 08.45 und 09.45 Uhr beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.