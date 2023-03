Auto fährt in Helsa in Schaufensterscheibe von leerstehendem Geschäft: Fahrer leicht verletzt

Helsa (Landkreis Kassel): Ein Autofahrer ist am heutigen Freitagvormittag in Helsa mit seinem Pkw in die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts gefahren. Der 88-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die von Zeugen alarmierte Feuerwehr hatte den Wagen wieder aus dem Geschäft rausgezogen und den Fahrer so anschließend befreien können. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 11:20 Uhr auf dem Gelände eines Discounters in der Berliner Straße. Den ersten Ermittlungen zufolge war der 88-Jährige offenbar beim Einparken aufgrund eines Fahrfehlers vorwärts in die Schaufensterscheibe des leerstehenden Geschäfts gefahren. Dadurch war ein erheblicher Schaden an Gebäude und auch am Pkw entstanden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 100.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Unbekannte entsorgen Haushaltsgeräte auf Waldparkplatz: Kripo sucht Zeugen, der Hinweis hinterließ

Söhrewald (Landkreis Kassel): In einem Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat wenden sich die Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Ein Waldbesucher hatte sich am vergangenen Freitagmittag bei der Polizei gemeldet, nachdem er mehrere Haushaltsgeräte auf dem Parkplatz „Schwarzer Markt“ an der L 3460 zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und -Bergshausen entdeckt hatte. Die daraufhin entsandte Streife des Polizeireviers Ost stellte auf dem Waldparkplatz in der Gemarkung Söhrewald mehrere Altgeräte wie Kühlschränke, Backöfen, eine Spülmaschine und eine Waschmaschine (siehe Foto), die dort durch Unbekannte entsorgt worden waren. Da es sich bei den Kühlschränken um Sonderabfälle handelt, die wegen der enthaltenen Flüssigkeiten speziell entsorgt werden müssen, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen illegalen Umgangs und Verbringung gefährlicher Abfälle ein. Wann genau die Altgeräte mit einem Fahrzeug zu dem Parkplatz gebracht und abgeladen wurden, ist bislang nicht bekannt. Auf dem Seitenteil eines Kühlschranks fand die Streife einen Hinweis auf die möglichen Täter, der dort offenbar von einem bis dato unbekannten Zeugen mit einem schwarzen Stift hinterlassen worden war. Leider führte dieser Hinweis trotz der bisher geführten Ermittlungen der Polizei nicht zur Identifizierung der Täter. Aus diesem Grund bitten die Ermittler des K 23/24 den Hinweisgeber sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei ihnen zu melden.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Bellende Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht: Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke: Zwei bellende Hunde haben in der Nacht zum heutigen Freitag im Schlehenweg in Kassel einen unbekannten Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gleichzeitig weckten die Tiere die Bewohner des Reihenhauses, die den ungebetenen Gast beim Blick aus dem Fenster aber nicht mehr zu Gesicht bekamen. Der Täter hatte gegen 1:45 Uhr versucht, mit Werkzeug die Haustür aufzuhebeln. Da dies offenbar misslang, schlug der Unbekannte anschließend den Glaseinsatz der Tür ein, um in das Haus einzusteigen. Als die Hunde anschlugen und sich lautstark bemerkbar machten, ergriff der Einbrecher umgehend die Flucht in unbekannte Richtung. An der Haustür hatte er einen Schaden von ca. 500 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.