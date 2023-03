Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Haunetal. Am Mittwochabend (01.03.) war in der Neukirchener Feldstraße eine 37-jährige Frau in ihrer Wohnung tödlich verletzt worden. Noch vor Ort konnte der 20-jährige Sohn des Lebensgefährten der Getöteten widerstandslos festgenommen werden. Dieser wurde – nach einer Vorführung bei einer Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld – am Donnerstag (02.03.) in eine forensische Psychiatrie überstellt – wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die am heutigen Freitag (03.03.) stattfand. Das Ergebnis steht nun fest. Demnach wurde die Frau durch mehrere Stiche verletzt. Todesursächlich war nach vorliegenden Erkenntnissen jedoch ein von oben herab ausgeführter Stich in den Oberkörper, welcher zu einem inneren Verbluten des Opfers führte.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind auch weiterhin unbekannt und Bestandteil der andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:35 Uhr, parkte eine 48-jährige Fahrerin ihren grauen Mazda 5 ordnungsgemäß vorwärts auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße vor einem Geschäft. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug in dieser Zeit und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 16 Uhr, befuhren eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildeck und eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen in dieser Reihenfolge die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau. Kurz vor der Ortslage Friedlos stockte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Verkehr und die 41-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 31-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bingen die K17 von Schenklengsfeld-Wüstfeld kommend in Richtung Wippershain. Im Bereich einer Linkskurve kam sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei beschädigte sie zudem einen Leitpfosten. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.100 Euro.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.03.), gegen 23 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die B27 aus Richtung Bad Hersfeld Innenstadt kommend in Richtung Hauneck. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte er dabei an einer Ampel nach links in die Carl-Benz-Straße abzubiegen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld befuhr zeitgleich die B27 aus Richtung Hauneck kommend und wollte dieser weiter in Richtung Hersfeld Innenstadt folgen. An der Kreuzung B27/ Carl-Benz-Straße kollidierte der 67-Jährige aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Neuhof. Am Donnerstag (02.03.), in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr, versuchten bislang Unbekannte einen silbernen Opel Astra Kombi auf dem Pendlerparkplatz aufzubrechen. Hierzu hebelten die Täter an der Fahrertür des Pkw. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den unbekannten Tätern nicht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Momentan kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie während der Tatausführung durch andere Personen auf dem Parkplatz gestört wurden und daher von dem Fahrzeug abließen.

Die Polizei sucht daher Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655-9688-0.

Züge mit Farbe besprüht

Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) / Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Bislang

Unbekannte haben in den Bahnhöfen Bebra und Dillenburg abgestellte Züge mit

Farbe besprüht. In beiden Fällen waren die Täter am 2. März zwischen 0 Uhr und 5

Uhr am Werk.

Im Bahnhof Bebra besprühten die Unbekannten eine Cantusbahn auf einer Fläche von

rund 35 Quadratmetern. Der entstandene Schaden beträgt hier zirka 3000 Euro.

In Dillenburg verunreinigten die Schmierfinken einen Regionalzug der Deutschen

Bahn AG auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern. Hier beläuft sich der

Sachschaden auf rund 4800 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Homberg (Ohm). Eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Schäferstraße in Schadenbach wurde in der Nacht zu Donnerstag (02.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in die privaten Räume, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Tresor, einem Ehering aus Gold sowie einem Navigationsgerät flüchteten die Täter schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Darüber hinaus entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ihre Polizei warnt: Trickbetrügereien über Messenger-Dienste – Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. „Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Verstärkte Nutzung von Messenger-Diensten

Auch dem Messenger-Dienst WhatsApp bedienen sich die Schwindler mittlerweile in den osthessischen Landkreisen verstärkt, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine WhatsApp-Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Manchmal erreichte die späteren Geschädigten aber zunächst auch eine SMS in der sie aufgefordert wurden, den angeblichen Verwandten auf WhatsApp zu kontaktieren. In den Mitteilungen behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger – oftmals im Ausland – durchführen sollen. Vorsicht, das ist eine Falle!

Mit dieser Masche hatten Betrüger am Donnerstag (02.03.) bei einer Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg Erfolg. Die Betrüger gaben sich über WhatsApp als Sohn der Dame aus und überzeugten sie eine Überweisung in Höhe eines vierstelligen Betrags an ein ihr unbekannter Konto durchzuführen.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere

skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als

Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter

beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen

nicht erkennen!

Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen" Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den

Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren!

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von

Ihnen fordert!

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte brachen am Donnerstag (02.03.), zwischen 15.30 Uhr und 21.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Zum Plattenhof“ in Lispenhausen ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand allerdings Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnung

Neuhof. In die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Kirchplatz“ versuchten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (02.03.) einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an der Wohnungstür, welche jedoch Stand hielt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de