Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrüger mit Handwerkertrick erfolgreich, Wiesbaden, Am

Königsfloß, Donnerstag, 02.03.2023, 15:30 Uhr

(wie) In Wiesbaden haben Betrüger am Donnerstagnachmittag eine Frau bestohlen,

nachdem sie sich als falsche Handwerker Zugang zu ihrer Wohnung verschafft

hatten. Ein Betrüger klingelte gegen 15:30 Uhr bei einer älteren Frau in der

Straße „Am Königsfloß“ und gaukelte ihr vor, dass er die Wasseruhr im Badezimmer

überprüfen müsse. Während er so die Frau im Bad ablenkte, gelangte ein weiterer

Dieb über die offenstehende Tür in die Wohnung. Dieser suchte in der Wohnung

nach Wertgegenständen und wurde fündig. Er entwendete Bargeld und Schmuck in

Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend entkamen die Betrüger unerkannt mit

ihrer Beute, den zweiten Dieb sah die Frau noch eilig davonlaufen. Als die

Bewohnerin den Diebstahl bemerkte war es bereits zu spät. Der falsche Handwerker

wurde als westeuropäisch aussehend, circa 30 Jahre alt, 180 cm groß, bartlos und

blondhaarig beschrieben. Sein Komplize soll circa 40 Jahre alt, 175 cm groß,

leicht korpulent und in Arbeitskleidung gewesen sein. Die Kriminalpolizei

ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

Rollerfahrer flieht von Kontrolle – Zeugen gesucht, Wiesbaden Mz-Kastel,

Theodor-Heuss-Brücke, Donnerstag, 02.03.2023, 14:50 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist ein Motorrollerfahrer in Kastel vor einer

Polizeikontrolle geflüchtet, hierbei fuhr er Passanten an und verletzte

Polizeibeamte. Vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden

wurde eine Verkehrskontrolle an der Theodor-Heuss-Brücke durchgeführt. Hierbei

fiel den Beamten ein Motorroller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf.

Als der orangene Roller der Marke Peugeot angehalten werden sollte, missachtete

der Fahrer die Weisungen des Beamten mit der Anhaltekelle und fuhr durch den

Gegenverkehr in Richtung Rampenstraße davon. Polizisten nahmen mit Motorrädern

die Verfolgung auf und ein Beamter lief zu Fuß ans Rheinufer. Auf dem Weg über

die Rampenstraße und die Fußgängerpromenade an der Reduit, der Bastion Schönborn

und dem Rheinufer gefährdete der Rollerfahrer die Fußgänger und fuhr sogar

mindestens einen davon mit seinem Zweirad an. Mehrere Passanten versuchten, der

Polizei zu helfen und stellten sich dem Flüchtenden in den Weg. Da dieser den

Beamten zu Fuß nicht bemerkt hatte, drehte er auf der Promenade und fuhr in

dessen Richtung zurück. Zeitgleich wurde er von einem Beamten auf dem Motorrad

eingeholt. So konnte der Fahrer vom Roller gezogen und zu Boden gebracht werden.

Bei der Festnahme wurden die beiden Beamten und der 17-jährige Rollerfahrer

leicht verletzt. Der Festgenommene hat keinen Führerschein und der Roller war

nicht versichert. Das angebrachte Versicherungskennzeichen gehörte zu einem

anderen Fahrzeug. Außerdem stand der Jugendliche unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln. Daher wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 17-Jährige die Dienststelle

wieder verlassen. Die Polizei bittet Zeugen, welche die Verfolgung beobachtet

haben oder gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-2240 zu melden.

Insbesondere die vom Roller angefahrenen Passanten werden dringend gebeten, sich

zu melden.

Versuchter Einbruch,

Wiesbaden-Heßloch, Vogelsangstraße, Donnerstag, 02.03.2023, 07:15 Uhr bis 20:15

Uhr

(sun)Im Verlauf des Donnerstags versuchten unbekannte Täter in ein

Einfamilienhaus in der Vogelsangstraße in Wiesbaden-Heßloch einzubrechen.

Zwischen 07:15 Uhr und 20:15 Uhr wollten die Täter die Haustür zum Haus

aufhebeln, was ihnen allerdings misslang. Die Tür hielt stand, sodass die

unbekannten Täter unverrichteter Dinge geflohen sind. Die Kriminalpolizei

ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Im Rad, Dienstag, 28.02.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 02.03.2023,

08:00 Uhr

(sun)Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in

Wiesbaden ein am Straßenrand geparktes Motorrad. Das motorisierte Zweirad wurde

am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Straße „Im Rad“ ordnungsgemäß abgestellt. Am

Donnerstagmorgen musste dann der Besitzer feststellen, dass sein durch ein

Lenkradschloss gesichertes Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen HD-OQ 31

gestohlen worden war. Das schwarze Motorrad der Marke BMW 650 GS soll noch einen

Wert von circa 4.000 Euro haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Kampfmittelfund auf Feld,

Wiesbaden-Bierstadt, August-Liebig-Weg, Donnerstag 02.03.2023, 19:30 Uhr

(wie) Auf einem Feld bei Bierstadt wurde am Donnerstagabend eine Stabbrandbombe

gefunden, der Kampfmittelräumdienst entsorgte diese. Gegen 19:30 Uhr rief ein

48-Jähriger die Polizei zu einem Feld am Justus-Liebig-Weg, da er dort bei der

Arbeit mit einem Traktor einen verdächtigen Gegenstand gefunden hatte. Dieser

war vermutlich bei Pflügarbeiten zu Tage gebracht worden. Nach Rücksprache mit

dem Kampfmittelräumdienst wurde der unmittelbare Gefahrenbereich bis zu dessen

Eintreffen abgesperrt. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes erschien kurz

darauf am Fundort und nahm die Stabbrandbombe an sich, um diese gefahrlos und

fachgerecht zu entsorgen.

Kostenlose Fahrradcodierungen

Mit Beginn der Fahrradsaison 2023 bietet die Polizeidirektion Wiesbaden

interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder die Möglichkeit, ihre Fahrräder

kostenlos codieren zu lassen. Die Termine und das Anmeldeverfahren entnehmen Sie

bitte der Homepage www.polizei.hessen.de. Bei der Codierung wird eine

individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades graviert,

welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Dies

schließt leider Fahrräder mit Carbon-Rahmen aus. Neben dem positiven Effekt,

potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein

gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird in Wiesbaden die folgende

Messstelle angekündigt:

Dienstag: Ludwig-Erhard-Straße

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen

durchgeführt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Alkoholisiert gefahren – Zeugen gesucht, B 54 von

Wiesbaden nach Taunusstein-Hahn, Freitag, 03.03.2023, 00:20 Uhr bis 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zog die Polizei einen Mann aus dem Verkehr, der

zuvor alkoholisiert von Wiesbaden nach Taunusstein-Hahn unterwegs gewesen war.

Gegen 00:20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass er

hinter einem schlangenlinienfahrenden roten Audi A5 herfahren würde. Dieser

befahre aktuell die B54 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein und sei bereits

zwei Mal in den Gegenverkehr geraten. Daraufhin gelang es einer Streife, das

beschriebene Fahrzeug in der Aarstraße in Hahn anzuhalten und den Fahrer zu

kontrollieren. Schnell zeigte sich, dass der 57-jährige Fahrer unter dem

Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen

vorläufigen Wert von knapp 1,4 Promille. Daraufhin musste er die Beamten zur

Dienststelle begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Nachdem im

Anschluss Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden waren, durfte

der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Die Polizei sucht nun Autofahrerinnen und Autofahrer, denen der rote Audi in der

Nacht auf ihrer Fahrspur entgegenkam und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Fahrzeug in Vollbrand, Taunusstein-Neuhof, B 417, Donnerstag, 02.03.2023,

18:10 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend stand ein Fahrzeug zwischen Taunusstein-Neuhof und der

Siedlung Platte in Vollbrand. Gegen 18:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur B

417 gerufen, da mehrere Verkehrsteilnehmer dort ein brennendes Fahrzeug

festgestellt hatten. Vor Ort hatten sich die Insassen des BMW bereits

eigenständig aus dem brennenden Fahrzeug begeben. Ihren Aussagen folgend habe

das Fahrzeug noch beim Fahren plötzlich angefangen zu brennen. Der Feuerwehr

gelang es, den Brand zu löschen. Neben der Feuerwehr und der Polizei kam auch

die zuständige Straßenmeisterei zum Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Für

die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag: B 54, Gemarkung Bad Schwalbach Freitag: B 42, Gemakrung Oestrich

Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.