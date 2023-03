Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Diebstahl hochwertiger Strahler

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.03.2023 20:00 Uhr bis 02.03.2023, 09:00 Uhr wurden im Bereich der Weinstraße zwischen Pfeffingen und Ungstein mehrere hochwertige Strahler entwendet. Entwendet wurden hochwertige sogenannte „Froschlampen“, kleinere Strahler, Diffuser und die verbaute Verkabelungen. Es entstand ein Sachschaden von 55 000 Euro. Die Strahler wurden für das anstehende „Weinbergleuchten“ aufgebaut und durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.03.2023 wurden zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Erpolzheim, auf Höhe des Rathauses der Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kommend gemessen. Es wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße und 2 Gurtverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 49 km/h gemessen. Die nächste Kontrolle wurde in Friedelsheim, in der Bahnhofstraße gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50km/h mit 69 km/h gemessen.

Bad Dürkheim: Einbruch in Einfamilienhaus und Fahrzeug gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 28.02.2023, 18:00 Uhr, bis 01.03.2023, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wasserhohl in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Auffällig war, dass die Täter das Haus nicht durchwühlten und nur den Fahrzeugschlüssel eines Citroen Berlingo an sich nahmen und damit den in der Hofeinfahrt abgestellten älteren PKW entwendeten. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gönnheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Gönnheim (ots) – Am 01.03.2023 gegen 19:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstrasse in Gönnheim abgestellter Kia Ceed beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Kia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Haßloch: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Haßloch (ots) – Am gestrigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr kam es im Kreisel Bismarckstraße / Anilinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Die 71-jährige Fahrerin des PKW aus Böhl-Iggelheim übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr die dort vorfahrtsberechtigte 59-jährige Radfahrerin und kollidierte leicht mit ihr. Beim anschließenden Sturz verletzte sich die Frau aus Neustadt leicht. Sowohl am Rad als auch am PKW entstand geringer Sachschaden.

Grünstadt: Betrugsmasche „Sextortion“

Grünstadt (ots) – In den sozialen Netzwerken wie z.B. Instagram oder Snapchat tut sich das Phänomen „Sextortion“, Erpressung auf sexueller Grundlage, auf. Hier bekommen User von attraktiven unbekannten Frauen Freundschaftsanfragen, z.B. auf Instagram. Nach einer kurzen Kommunikation auf Instagram wird diese auf z.B. Snapchat verlagert. Hier wird der User aufgefordert, nackt zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Die „hübsche“ Unbekannte nutzt diese nun um den User zu erpressen. Sie droht diese Bilder an sämtliche Follower in Instagram zu versenden, sollte nicht ein Geldbetrag bezahlt werden. Da unter den Follower meist auch viele Familienmitglieder oder Freunde sind, kommt es nicht selten vor, dass der Betrag gezahlt wird. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Unbekannte weitere Forderungen stellt oder die Bilder versendet. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor „sexueller Erpressung“ zu schützen:

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

