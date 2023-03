Neustadt: Frühlingserwachen am 02. April 2023

Neustadt an der Weinstraße – Der Frühling zieht ein in Neustadts Innenstadt. Auf Besucherinnen und Besucher warten viele Aktionen rund um den Frühlingsmarkt, den verkaufsoffenen Sonntag und das WEIN.EVENT | Rosa Leuchten im Glas.

Freuen Sie sich auf eine besondere Atmosphäre und genießen Sie die schöne Jahreszeit im Herzen der Weinstraße.

Frühlingsmarkt

Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht und sich Mensch und Tier an den ersten warmen Sonnenstrahlen erfreuen, dann steht der Frühling vor der Türe. Neustadt an der Weinstraße begrüßt diesen traditionell mit einem bunten Frühlingsmarkt. An den bunt gemischten Verkaufsständen warten leckere regionale Produkte. Französische, griechische und italienische Spezialitäten wie beispielsweise Brot- und Wurstwaren, Imkerhonig, Olivenöle, Gewürze, Flammlachs und Flammkuchen runden das vielseitige Angebot ab.

Genießen Sie den Frühling und Sommer im eigenen Garten. Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an Frühlingsblühern, Gartenkräuter, Stauden, Duftpflanzen, Gräser oder Chilipflanzen. Zusätzlich warten hübsche Dekorationsideen für drinnen und draußen. Den Frühling genießen mit allen Sinnen, das ist an diesem Tag angesagt!

Ort: Historischer Marktplatz und Hetzelplatz

Verkaufsoffener Sonntag

Der Frühling steht für einen Neuanfang auch in Ihrem Kleiderschrank? Neustadt an der Weinstraße lädt am 2. April zu einem entspannten Einkaufsbummel ein. Viele Geschäfte in der Stadt haben von 13:00 -18:00 Uhr geöffnet. Nutzen Sie den verkaufsoffenen Sonntag, um die historische Altstadt zu erkunden und kaufen Sie nach Herzenslust ein. Die neuen Frühjahrskollektionen werden Sie begeistern. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Eine vielfältige Auswahl an Gastronomiebetrieben hat für Sie zusätzlich geöffnet.

Ort: Innenstadt

Bus-Shuttle

Für den verkaufsoffenen Sontag wird ein kostenloser Shuttle-Bus (P+R) von 10:30 bis 19:00 im 10-Minuten-Takt zwischen Innenstadt (Haltestelle Busbahnhof), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Haltstelle Globus) und Louis-Escande-Straße (Haltstelle Decathlon) eingerichtet.

WEIN.EVENT | Rosa Leuchten im Glas

Beim WEIN.EVENT | Rosa Leuchten im Glas kommen Weinliebhaberinnen und – liebhaber voll auf ihre Kosten. Von 13:00 bis 18:00 Uhr können rund 100 Rosé- Weine, Sekte, Crémants und Champagner von Winzerbetrieben aus Neustadt an der Weinstraße und der Pfalz probiert werden. Freuen dürfen sich Interessierte auch auf internationale rosa Tropfen. Genießen Sie die Sonnenstrahlen des Frühlings und den rosafarbenen Lichterglanz inmitten der romantischen Altstadt. Ort: Ratssaal und Rathausinnenhof

Tickets: Im Vorverkauf 16 Euro. Erhältlich in der Tourist-Information (Hetzelplatz 1) oder online unter https://bit.ly/3y4jASm. Die Tageskasse ist ab 13:00 Uhr geöffnet. Der Ticketpreis vor Ort beträgt 18 Euro.

Für alle Fragen rund um Neustadt an der Weinstraße und seine Weindörfer, Tipps für Ihren Urlaub, Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten, Gästeführungen, Weinproben oder Informationen zu Veranstaltungen ist die Tourist-Information am Hetzelplatz am Sonntag, 2. April, von 11:00 bis 17:00 geöffnet.

Jetzt schon im Kalender vormerken…