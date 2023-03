Schwerer Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Gegen 11 Uhr ereignete sich auf der Speyererstraße bei Heidelberg-Kirchheim im Bereich der Sportplätze/Stückerweg ein schwerer Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Skoda bog, ersten Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd zufolge, trotz roter Ampel vom Cuzaring kommend nach links ab und nahm einer in Richtung Schwetzingen fahrenden Smart-Fahrerin damit die Vorfahrt.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Smart-Fahrerin verletzt und kam zur weiteren Behandlung. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn teilweise vollgesperrt. Alle Sperrmaßnahmen wurden mittlerweile aufgehoben und die Unfallstelle geräumt.

Einbruch in Gartengrundstück und versuchte Brandstiftung

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen, 09.00 Uhr und Mittwochmorgen, 08.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin gewaltsam Zugang zu einem Gartengrundstück in der Straße Untere Seegasse im Stadtteil Heidelberg-Kirchheim.

Die unbekannte Täterschaft demontierte und entwendete ein neben einem Gartenhaus auf einem Gestell montiertes Solarpaneel. Auch die zu dem Paneel gehörende Batterie, ein Wechselrichter und ein Laderegler, welche sich in dem Gartenhaus befanden, wurden entwendet sowie eine Holzbank, welche vor dem Gartenhaus stand. Zudem wurde ein in dem Gartenhaus befindliches Sitzpolster in Brand gesetzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 3418-0 zu melden.

Betrunken Auffahrunfall verursacht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einem Auffahrunfall. Der 27-jährige Fahrer eines Audi reagierte auf das bremsende Fahrzeuge zu spät und fuhr auf einen vor ihm befindlichen Volvo auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab noch an der Unfallörtlichkeit einen Wert von 0,46 Promille.

Der 27-Jährige begleitete die Polizeibeamten für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zur Dienststelle und musste eine Blutprobe abgeben. Es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ermittelt. Des Weiteren erwarten ihn Führerschein rechtliche Konsequenzen.